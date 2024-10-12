https://ria.ru/20241012/salmond-1977777177.html

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда - РИА Новости, 12.10.2024

Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи со смертью Алекса Салмонда заявила, что он был почти по-русски душевным РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T21:17

2024-10-12T21:17

2024-10-12T21:17

в мире

шотландия

алекс салмонд

маргарита симоньян

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи со смертью Алекса Салмонда заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком. В субботу вечером шотландская газета Daily Record со ссылкой на заявление представителя партии Alba сообщила, что бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. "Бесконечно храброму, почти по-русски душевному, неутомимому борцу за независимость своей родной Шотландии, бывшему первому министру этой страны и, наконец, ведущему RT Алексу Салмонду - вечная память", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241012/rt-1977770060.html

шотландия

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Наталья Макарова

в мире, шотландия, алекс салмонд, маргарита симоньян