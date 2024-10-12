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Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда - РИА Новости, 12.10.2024
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21:17 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/salmond-1977777177.html
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда - РИА Новости, 12.10.2024
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи со смертью Алекса Салмонда заявила, что он был почти по-русски душевным РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T21:17
2024-10-12T21:17
в мире
шотландия
алекс салмонд
маргарита симоньян
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи со смертью Алекса Салмонда заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком. В субботу вечером шотландская газета Daily Record со ссылкой на заявление представителя партии Alba сообщила, что бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет. "Бесконечно храброму, почти по-русски душевному, неутомимому борцу за независимость своей родной Шотландии, бывшему первому министру этой страны и, наконец, ведущему RT Алексу Салмонду - вечная память", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
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в мире, шотландия, алекс салмонд, маргарита симоньян
В мире, Шотландия, Алекс Салмонд, Маргарита Симоньян
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Салмонда

Симоньян: Салмонд был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком

© AP Photo / Scott HeppellАлекс Салмонд
Алекс Салмонд - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Алекс Салмонд . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи со смертью Алекса Салмонда заявила, что он был почти по-русски душевным и бесконечно храбрым человеком.
В субботу вечером шотландская газета Daily Record со ссылкой на заявление представителя партии Alba сообщила, что бывший первый министр Шотландии, лидер партии Alba и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет.
«
"Бесконечно храброму, почти по-русски душевному, неутомимому борцу за независимость своей родной Шотландии, бывшему первому министру этой страны и, наконец, ведущему RT Алексу Салмонду - вечная память", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Алекс Салмонд - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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Вчера, 19:58
 
В миреШотландияАлекс СалмондМаргарита Симоньян
 
 
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