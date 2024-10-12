https://ria.ru/20241012/rim-1977760364.html

В Риме проходит акция за Палестину

В Риме проходит акция за Палестину - РИА Новости, 12.10.2024

В Риме проходит акция за Палестину

Несколько тысяч человек принимают участие в акции за Палестину в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости, неделю назад аналогичный митинг закончился... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:57

2024-10-12T17:57

2024-10-12T19:19

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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в акции за Палестину в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости, неделю назад аналогичный митинг закончился столкновениями с полицией, где пострадали десятки человек, в основном правоохранители. В отличие от предыдущей акции, власти разрешили организаторам провести марш по улицам и площадям итальянской столицы. Шествие стартовало с площади Пьяццале-Остиенсе и намерено пройти более трех километров до площади Виктора-Эммануила Второго, год назад ставшей традиционным местом проведения пропалестинских акций. Шествие пройдет мимо штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации Обьединенных наций (ФАО), с которой сняты все флаги, античного Большого цирка и Колизея. Участники акции растянули многометровое полотнище в цветах Палестины, который держат десяток человек. Колонна с палестинскими и ливанскими флагам движется за грузовиком, с которого разносится национальная музыка и звучат выступления активистов. Над городом барражирует вертолет. В прошлую субботу полицейские в центре Рима применили водометы для разгона манифестации после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию дорожными знаками, взрывпакетами и шашками со слезоточивым газом. В общей сложности в беспорядках пострадали 50 человек, включая 34 правоохранителей, несколько протестующих были задержаны. в МВД Италии затем заявили, что в ряды манифестантов проникли радикалы.

https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html

https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html

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