https://ria.ru/20241012/rim-1977760364.html
В Риме проходит акция за Палестину
В Риме проходит акция за Палестину - РИА Новости, 12.10.2024
В Риме проходит акция за Палестину
Несколько тысяч человек принимают участие в акции за Палестину в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости, неделю назад аналогичный митинг закончился... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:57
2024-10-12T17:57
2024-10-12T19:19
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в акции за Палестину в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости, неделю назад аналогичный митинг закончился столкновениями с полицией, где пострадали десятки человек, в основном правоохранители. В отличие от предыдущей акции, власти разрешили организаторам провести марш по улицам и площадям итальянской столицы. Шествие стартовало с площади Пьяццале-Остиенсе и намерено пройти более трех километров до площади Виктора-Эммануила Второго, год назад ставшей традиционным местом проведения пропалестинских акций. Шествие пройдет мимо штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации Обьединенных наций (ФАО), с которой сняты все флаги, античного Большого цирка и Колизея. Участники акции растянули многометровое полотнище в цветах Палестины, который держат десяток человек. Колонна с палестинскими и ливанскими флагам движется за грузовиком, с которого разносится национальная музыка и звучат выступления активистов. Над городом барражирует вертолет. В прошлую субботу полицейские в центре Рима применили водометы для разгона манифестации после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию дорожными знаками, взрывпакетами и шашками со слезоточивым газом. В общей сложности в беспорядках пострадали 50 человек, включая 34 правоохранителей, несколько протестующих были задержаны. в МВД Италии затем заявили, что в ряды манифестантов проникли радикалы.
https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html
https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html
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в мире, палестина, рим, италия
В мире, Палестина, Рим, Италия
В Риме проходит акция за Палестину
В Риме несколько тысяч человек принимают участие в акции за Палестину
РИМ, 12 окт - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в акции за Палестину в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости, неделю назад аналогичный митинг закончился столкновениями с полицией, где пострадали десятки человек, в основном правоохранители.
В отличие от предыдущей акции, власти разрешили организаторам провести марш по улицам и площадям итальянской столицы. Шествие стартовало с площади Пьяццале-Остиенсе и намерено пройти более трех километров до площади Виктора-Эммануила Второго, год назад ставшей традиционным местом проведения пропалестинских акций.
Шествие пройдет мимо штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации Обьединенных наций (ФАО), с которой сняты все флаги, античного Большого цирка и Колизея.
Участники акции растянули многометровое полотнище в цветах Палестины, который держат десяток человек. Колонна с палестинскими и ливанскими флагам движется за грузовиком, с которого разносится национальная музыка и звучат выступления активистов. Над городом барражирует вертолет.
В прошлую субботу полицейские в центре Рима применили водометы для разгона манифестации после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию дорожными знаками, взрывпакетами и шашками со слезоточивым газом. В общей сложности в беспорядках пострадали 50 человек, включая 34 правоохранителей, несколько протестующих были задержаны. в МВД Италии затем заявили, что в ряды манифестантов проникли радикалы.