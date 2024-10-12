https://ria.ru/20241012/reparatsii-1977701424.html

Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций

Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций - РИА Новости, 12.10.2024

Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций

Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T01:38

2024-10-12T01:38

2024-10-12T02:43

кирилл логвинов

сергей лавров

киев

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россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им механизма кредитования Киева, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Если доступных в рамках этого механизма ресурсов окажется недостаточно, то Еврокомиссия продолжит воровать. То есть использовать, как это называется, избыточные суммы от так называемых чрезвычайных доходов от управления российскими госактивами", — рассказал Логвинов в эфире канала "Россия 24", комментируя разработанную в ЕС схему погашения украинского кредита.По его словам, если таковых не окажется, то Киев должен будет перенаправлять на обслуживание и погашение долга средства, которые он получит в качестве военных репараций. "Если репараций не будет, а мы с вами понимаем, что их не будет, то выплачивать придется самим украинцам", — резюмировал Логвинов.В венгерском председательстве в ЕС ранее сообщили, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России.Для окончательного утверждения документов по кредитному механизму, включающих описанные выше положения, потребуется еще согласование Европарламента. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В российском МИД ранее неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.

https://ria.ru/20240926/ssha-1974951560.html

https://ria.ru/20241009/es-1977277817.html

https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html

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кирилл логвинов, сергей лавров, киев, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии