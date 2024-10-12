Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций
И.о. постпреда при ЕС Логвинов: репараций Украине для оплаты кредита не будет
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им механизма кредитования Киева, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Если доступных в рамках этого механизма ресурсов окажется недостаточно, то Еврокомиссия продолжит воровать. То есть использовать, как это называется, избыточные суммы от так называемых чрезвычайных доходов от управления российскими госактивами", — рассказал Логвинов в эфире канала "Россия 24", комментируя разработанную в ЕС схему погашения украинского кредита.
По его словам, если таковых не окажется, то Киев должен будет перенаправлять на обслуживание и погашение долга средства, которые он получит в качестве военных репараций.
"Если репараций не будет, а мы с вами понимаем, что их не будет, то выплачивать придется самим украинцам", — резюмировал Логвинов.
В венгерском председательстве в ЕС ранее сообщили, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России.
Для окончательного утверждения документов по кредитному механизму, включающих описанные выше положения, потребуется еще согласование Европарламента.
В российском МИД ранее неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.