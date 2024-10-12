Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 12.10.2024 (обновлено: 02:43 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/reparatsii-1977701424.html
Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций
Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций - РИА Новости, 12.10.2024
Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций
Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T01:38
2024-10-12T02:43
кирилл логвинов
сергей лавров
киев
украина
россия
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им механизма кредитования Киева, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. "Если доступных в рамках этого механизма ресурсов окажется недостаточно, то Еврокомиссия продолжит воровать. То есть использовать, как это называется, избыточные суммы от так называемых чрезвычайных доходов от управления российскими госактивами", — рассказал Логвинов в эфире канала "Россия 24", комментируя разработанную в ЕС схему погашения украинского кредита.По его словам, если таковых не окажется, то Киев должен будет перенаправлять на обслуживание и погашение долга средства, которые он получит в качестве военных репараций. "Если репараций не будет, а мы с вами понимаем, что их не будет, то выплачивать придется самим украинцам", — резюмировал Логвинов.В венгерском председательстве в ЕС ранее сообщили, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России.Для окончательного утверждения документов по кредитному механизму, включающих описанные выше положения, потребуется еще согласование Европарламента. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В российском МИД ранее неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974951560.html
https://ria.ru/20241009/es-1977277817.html
https://ria.ru/20241011/ukraina-1977520133.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кирилл логвинов, сергей лавров, киев, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии
Кирилл Логвинов, Сергей Лавров, Киев, Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Санкции в отношении России
Постпредство России при ЕС отказало Украине в выплате репараций

И.о. постпреда при ЕС Логвинов: репараций Украине для оплаты кредита не будет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украина не получит репараций, которые смогла бы в случае необходимости использовать для выплаты в будущем кредита от Евросоюза в рамках разработанного им механизма кредитования Киева, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Если доступных в рамках этого механизма ресурсов окажется недостаточно, то Еврокомиссия продолжит воровать. То есть использовать, как это называется, избыточные суммы от так называемых чрезвычайных доходов от управления российскими госактивами", — рассказал Логвинов в эфире канала "Россия 24", комментируя разработанную в ЕС схему погашения украинского кредита.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
США сообщили об условии предоставления кредита Киеву под активы ЦБ России
26 сентября, 21:34
По его словам, если таковых не окажется, то Киев должен будет перенаправлять на обслуживание и погашение долга средства, которые он получит в качестве военных репараций.
"Если репараций не будет, а мы с вами понимаем, что их не будет, то выплачивать придется самим украинцам", — резюмировал Логвинов.
В венгерском председательстве в ЕС ранее сообщили, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Постпреды стран ЕС согласовали выдачу кредита Киеву под российские активы
9 октября, 19:18
Для окончательного утверждения документов по кредитному механизму, включающих описанные выше положения, потребуется еще согласование Европарламента.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В российском МИД ранее неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Крыму заявили, что Украина может войти в состав ЕС только по частям
Вчера, 09:24
 
Кирилл ЛогвиновСергей ЛавровКиевУкраинаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала