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В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии - РИА Новости, 12.10.2024
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11:55 12.10.2024 (обновлено: 12:10 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/rassledovanie-1977724314.html
В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии
В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии - РИА Новости, 12.10.2024
В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:55
2024-10-12T12:10
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
республика ингушетия
назрань
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).По данным СК, в 22.00 (совпадает с мск) в пятницу в городе Назрани в районе федеральной трассы "Кавказ" неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД Ингушетии. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции."Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Асхабову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html
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россия
республика ингушетия
назрань
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, республика ингушетия, назрань
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Назрань
В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии

В СК поставили на контроль дело об убийстве сотрудника ППС в Ингушетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
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По данным СК, в 22.00 (совпадает с мск) в пятницу в городе Назрани в районе федеральной трассы "Кавказ" неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД Ингушетии. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Асхабову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияНазрань
 
 
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