В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии
В СК поставили на контроль дело об убийстве сотрудника ППС в Ингушетии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
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По данным СК, в 22.00 (совпадает с мск) в пятницу в городе Назрани в районе федеральной трассы "Кавказ" неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД Ингушетии. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Асхабову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.