https://ria.ru/20241012/rassledovanie-1977724314.html

В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии

В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии - РИА Новости, 12.10.2024

В СК поставили на контроль дело о покушении на полицейских в Ингушетии

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:55

2024-10-12T11:55

2024-10-12T12:10

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

республика ингушетия

назрань

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).По данным СК, в 22.00 (совпадает с мск) в пятницу в городе Назрани в районе федеральной трассы "Кавказ" неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники МВД Ингушетии. В результате нападения погибли трое человек, включая сотрудника полиции."Председатель Следственного комитета РФ поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Асхабову А.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html

https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977700716.html

россия

республика ингушетия

назрань

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Дарья Буймова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, республика ингушетия, назрань