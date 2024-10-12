https://ria.ru/20241012/raketa-1977741702.html

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету - РИА Новости, 12.10.2024

В Курской области сбили еще одну украинскую ракету

Еще одна украинская ракета сбита в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T15:17

2024-10-12T15:17

2024-10-12T15:18

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Еще одна украинская ракета сбита в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об одной украинской ракете, сбитой над регионом в субботу."Еще одна украинская ракета сбита сегодня днем в Курской области", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)