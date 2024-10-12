https://ria.ru/20241012/raketa-1977733208.html
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 12.10.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета сбита над Курской областью в субботу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:56
2024-10-12T13:56
2024-10-12T13:58
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита над Курской областью в субботу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня днем. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977731559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью в субботу сбили украинскую ракету