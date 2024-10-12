https://ria.ru/20241012/raketa-1977733208.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 12.10.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета сбита над Курской областью в субботу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:56

2024-10-12T13:56

2024-10-12T13:58

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинская ракета сбита над Курской областью в субботу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета сбита в небе Курской области сегодня днем. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - написал он.

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977731559.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, безопасность