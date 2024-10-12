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Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 12.10.2024
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16:49 12.10.2024 (обновлено: 16:56 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/proliv-1977751215.html
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 12.10.2024
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:49
2024-10-12T16:56
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star. "Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна", - пишет издание.
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в мире, турция
В мире, Турция
Босфорский пролив закрыли для движения судов

Star: движение в Босфорском проливе приостановили из-за поломки судна

© AFP 2024 / YASIN AKGULБосфорский пролив в Стамбуле
Босфорский пролив в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AFP 2024 / YASIN AKGUL
Босфорский пролив в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star.
«
"Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна", - пишет издание.
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