https://ria.ru/20241012/proliv-1977751215.html

Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 12.10.2024

Босфорский пролив закрыли для движения судов

Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:49

2024-10-12T16:49

2024-10-12T16:56

в мире

турция

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star. "Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна", - пишет издание.

https://ria.ru/20240825/tranzit-1968406260.html

турция

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция