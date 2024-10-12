https://ria.ru/20241012/proliv-1977751215.html
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов - РИА Новости, 12.10.2024
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:49
2024-10-12T16:49
2024-10-12T16:56
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star. "Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна", - пишет издание.
https://ria.ru/20240825/tranzit-1968406260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Star: движение в Босфорском проливе приостановили из-за поломки судна
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости.
Босфорский пролив закрыт для движения судов в обоих направлениях, сообщила газета Star
.
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"Движения судов были приостановлены в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки судна", - пишет издание.