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Назван самый щедрый на санкции президент США - РИА Новости, 12.10.2024
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09:05 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/prezident-1977714931.html
Назван самый щедрый на санкции президент США
Назван самый щедрый на санкции президент США - РИА Новости, 12.10.2024
Назван самый щедрый на санкции президент США
Президентство Джо Байдена оказалось самым щедрым на санкции в современной истории США - к ограничениям он прибегал вдвое чаще своего предшественника на этом... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:05
2024-10-12T09:05
россия
сша
иран
дональд трамп
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президентство Джо Байдена оказалось самым щедрым на санкции в современной истории США - к ограничениям он прибегал вдвое чаще своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подсчитало РИА Новости на основе данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Иран и Венесуэла в фокусе внимания Самым богатым на санкции за время нахождения у руля Трампа оказался 2018 год, когда США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив страну в обогащении урана и разработке запрещенного оружия. После этого критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый сектор, подверглись жесточайшим ограничениям - тогда администрация Трампа наложила больше трети санкций от совокупного числа за весь свой срок. И без того разрушенная экономика Венесуэлы также пострадала от последовательных раундов санкций США в попытке оказать давление на президента Николаса Мадуро и отстранить его от должности. Другой излюбленной санкционной целью во время президентства Трампа был Китай, обвиняемый Штатами в нарушении прав человека. Всего за четыре года администрация Трампа ввела 3899 запретительных мер и отменила действие 711 ограничений. Карательная рука против РоссииОднако при Байдене американская санкционная машина заработала в полную силу - действующий президент уже успел наложить ограничений вдвое больше своего предшественника, в среднем вводя более 2 тысяч запретительных мер в год: по состоянию на октябрь этого года их число уже достигло 8107 (отменено было 1689 ограничений). Фокус внимания его администрации в основном уже был направлен на Россию - против нее было введено более 60% всех санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Работают ли санкции В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил изъяны санкционной политики США тем, что она не учитывает изменения в геополитической ситуации за последние 25 лет и связанную с ними трансформацию мировой экономики. "В результате, несмотря на рост ограничений и рестрикций против самых различных стран, начиная от Ирана и заканчивая Россией, степень их эффективности низкая, словно у печки-буржуйки, в которой сжигают опилки: вроде бы греет, только слабо и недолго", - прокомментировал агентству эксперт.
https://ria.ru/20240818/byudzhet-1966846242.html
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html
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россия, сша, иран, дональд трамп, джо байден, николас мадуро, в мире
Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Джо Байден, Николас Мадуро, В мире
Назван самый щедрый на санкции президент США

Минфин США: Байден прибегал к санкциям вдвое чаще Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президентство Джо Байдена оказалось самым щедрым на санкции в современной истории США - к ограничениям он прибегал вдвое чаще своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подсчитало РИА Новости на основе данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Иран и Венесуэла в фокусе внимания

Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
18 августа, 08:06
Самым богатым на санкции за время нахождения у руля Трампа оказался 2018 год, когда США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив страну в обогащении урана и разработке запрещенного оружия. После этого критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый сектор, подверглись жесточайшим ограничениям - тогда администрация Трампа наложила больше трети санкций от совокупного числа за весь свой срок.
И без того разрушенная экономика Венесуэлы также пострадала от последовательных раундов санкций США в попытке оказать давление на президента Николаса Мадуро и отстранить его от должности. Другой излюбленной санкционной целью во время президентства Трампа был Китай, обвиняемый Штатами в нарушении прав человека. Всего за четыре года администрация Трампа ввела 3899 запретительных мер и отменила действие 711 ограничений.

Карательная рука против России

Однако при Байдене американская санкционная машина заработала в полную силу - действующий президент уже успел наложить ограничений вдвое больше своего предшественника, в среднем вводя более 2 тысяч запретительных мер в год: по состоянию на октябрь этого года их число уже достигло 8107 (отменено было 1689 ограничений). Фокус внимания его администрации в основном уже был направлен на Россию - против нее было введено более 60% всех санкций.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ
26 июня, 11:17
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Работают ли санкции

В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил изъяны санкционной политики США тем, что она не учитывает изменения в геополитической ситуации за последние 25 лет и связанную с ними трансформацию мировой экономики.
"В результате, несмотря на рост ограничений и рестрикций против самых различных стран, начиная от Ирана и заканчивая Россией, степень их эффективности низкая, словно у печки-буржуйки, в которой сжигают опилки: вроде бы греет, только слабо и недолго", - прокомментировал агентству эксперт.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР
20 августа, 22:54
 
РоссияСШАИранДональд ТрампДжо БайденНиколас МадуроВ мире
 
 
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