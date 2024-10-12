https://ria.ru/20241012/prezident-1977714931.html

Назван самый щедрый на санкции президент США

Назван самый щедрый на санкции президент США - РИА Новости, 12.10.2024

Назван самый щедрый на санкции президент США

Президентство Джо Байдена оказалось самым щедрым на санкции в современной истории США - к ограничениям он прибегал вдвое чаще своего предшественника на этом... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:05

2024-10-12T09:05

2024-10-12T09:05

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дональд трамп

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президентство Джо Байдена оказалось самым щедрым на санкции в современной истории США - к ограничениям он прибегал вдвое чаще своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подсчитало РИА Новости на основе данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Иран и Венесуэла в фокусе внимания Самым богатым на санкции за время нахождения у руля Трампа оказался 2018 год, когда США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив страну в обогащении урана и разработке запрещенного оружия. После этого критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый сектор, подверглись жесточайшим ограничениям - тогда администрация Трампа наложила больше трети санкций от совокупного числа за весь свой срок. И без того разрушенная экономика Венесуэлы также пострадала от последовательных раундов санкций США в попытке оказать давление на президента Николаса Мадуро и отстранить его от должности. Другой излюбленной санкционной целью во время президентства Трампа был Китай, обвиняемый Штатами в нарушении прав человека. Всего за четыре года администрация Трампа ввела 3899 запретительных мер и отменила действие 711 ограничений. Карательная рука против РоссииОднако при Байдене американская санкционная машина заработала в полную силу - действующий президент уже успел наложить ограничений вдвое больше своего предшественника, в среднем вводя более 2 тысяч запретительных мер в год: по состоянию на октябрь этого года их число уже достигло 8107 (отменено было 1689 ограничений). Фокус внимания его администрации в основном уже был направлен на Россию - против нее было введено более 60% всех санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Работают ли санкции В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский промышленный эксперт Леонид Хазанов объяснил изъяны санкционной политики США тем, что она не учитывает изменения в геополитической ситуации за последние 25 лет и связанную с ними трансформацию мировой экономики. "В результате, несмотря на рост ограничений и рестрикций против самых различных стран, начиная от Ирана и заканчивая Россией, степень их эффективности низкая, словно у печки-буржуйки, в которой сжигают опилки: вроде бы греет, только слабо и недолго", - прокомментировал агентству эксперт.

https://ria.ru/20240818/byudzhet-1966846242.html

https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html

https://ria.ru/20240820/bayden--1967432844.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, иран, дональд трамп, джо байден, николас мадуро, в мире