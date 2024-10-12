https://ria.ru/20241012/pozhar-1977723849.html
В Туле загорелось производственное здание
В Туле загорелось производственное здание - РИА Новости, 12.10.2024
В Туле загорелось производственное здание
Производственное здание на площади 800 "квадратов" горит в Туле, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:50
2024-10-12T11:50
2024-10-12T12:50
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Производственное здание на площади 800 "квадратов" горит в Туле, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании. На улице Скуратовская огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20241012/tanker-1977722825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Туле загорелось производственное здание
В Туле загорелось производственное здание на площади 800 квадратов