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В Туле загорелось производственное здание - РИА Новости, 12.10.2024
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11:50 12.10.2024 (обновлено: 12:50 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977723849.html
В Туле загорелось производственное здание
В Туле загорелось производственное здание - РИА Новости, 12.10.2024
В Туле загорелось производственное здание
Производственное здание на площади 800 "квадратов" горит в Туле, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:50
2024-10-12T12:50
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Производственное здание на площади 800 "квадратов" горит в Туле, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании. На улице Скуратовская огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.Дальнейшая информация уточняется.
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тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Туле загорелось производственное здание

В Туле загорелось производственное здание на площади 800 квадратов

© МЧС России/TelegramТушение пожара в производственном здании на улице Скуратовская в Туле
Тушение пожара в производственном здании на улице Скуратовская в Туле - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в производственном здании на улице Скуратовская в Туле
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Производственное здание на площади 800 "квадратов" горит в Туле, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Туле сотрудники МЧС России тушат пожар в производственном здании. На улице Скуратовская огонь охватил 800 квадратных метров помещения. На месте работают 30 пожарных и восемь единиц техники", - говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
Тушение пожара на немецком танкере Annika в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Пожар на немецком танкере в Балтийском море потушили
Вчера, 11:37
 
ТулаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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