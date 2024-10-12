https://ria.ru/20241012/pozhar-1977717047.html

Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР

Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024

Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР

Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:57

2024-10-12T09:57

2024-10-12T10:04

луганская народная республика

происшествия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в минтопэнерго ЛНР.Ранее в власти ЛНР заявили об атаке БПЛА ВСУ на нефтебазу в Ровеньках, в результате которой произошло возгорание, никто не пострадал, пожар удалось ликвидировать."Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением республики", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины