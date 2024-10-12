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Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 12.10.2024 (обновлено: 10:04 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977717047.html
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР
Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:57
2024-10-12T10:04
луганская народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в минтопэнерго ЛНР.Ранее в власти ЛНР заявили об атаке БПЛА ВСУ на нефтебазу в Ровеньках, в результате которой произошло возгорание, никто не пострадал, пожар удалось ликвидировать."Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением республики", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что пожар на нефтебазе в Ровеньках не ухудшит ситуацию с топливом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в минтопэнерго ЛНР.
Ранее в власти ЛНР заявили об атаке БПЛА ВСУ на нефтебазу в Ровеньках, в результате которой произошло возгорание, никто не пострадал, пожар удалось ликвидировать.
"Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением республики", - сообщили в министерстве.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Ровеньках в ЛНР
09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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