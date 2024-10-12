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Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2024
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР
Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:57
2024-10-12T09:57
2024-10-12T10:04
луганская народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 окт - РИА Новости. Атака со стороны ВСУ на нефтебазу в городе Ровеньки Луганской Народной Республики не повлияет на ситуацию с топливообеспечением, сообщили журналистам в минтопэнерго ЛНР.Ранее в власти ЛНР заявили об атаке БПЛА ВСУ на нефтебазу в Ровеньках, в результате которой произошло возгорание, никто не пострадал, пожар удалось ликвидировать."Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением республики", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пожар в Ровеньках не ухудшит обеспечение топливом, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что пожар на нефтебазе в Ровеньках не ухудшит ситуацию с топливом