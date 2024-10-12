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При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека
При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека - РИА Новости, 12.10.2024
При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека
Один человек пострадал при пожаре на балконе десятого этажа в красноярской многоэтажке, еще 34 человека эвакуировались самостоятельно, сообщает МЧС по... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T07:18
2024-10-12T07:18
2024-10-12T07:18
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 окт – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на балконе десятого этажа в красноярской многоэтажке, еще 34 человека эвакуировались самостоятельно, сообщает МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства пожар произошёл ночью в Красноярске на улице Лесопарковой. Горела балконная группа и домашние вещи на площади 15 квадратных метров. "В результате пострадал один человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 34 человека, из них четверо детей. С огнём боролись 25 человек личного состава и семь единиц техники", - говорится в сообщении.
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красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Красноярск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека
МЧС: при пожаре в доме в Красноярске эвакуировались 34 человека, один пострадал