https://ria.ru/20241012/pozhar-1977710098.html

При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека

При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека - РИА Новости, 12.10.2024

При пожаре на десятом этаже дома в Красноярске эвакуировались 34 человека

Один человек пострадал при пожаре на балконе десятого этажа в красноярской многоэтажке, еще 34 человека эвакуировались самостоятельно, сообщает МЧС по... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T07:18

2024-10-12T07:18

2024-10-12T07:18

красноярск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 окт – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на балконе десятого этажа в красноярской многоэтажке, еще 34 человека эвакуировались самостоятельно, сообщает МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства пожар произошёл ночью в Красноярске на улице Лесопарковой. Горела балконная группа и домашние вещи на площади 15 квадратных метров. "В результате пострадал один человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 34 человека, из них четверо детей. С огнём боролись 25 человек личного состава и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241011/kemerovo-1977668467.html

красноярск

красноярский край

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2024

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красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия