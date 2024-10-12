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Два человека погибли при пожаре в жилом доме Нефтеюганска
Два человека погибли при пожаре в жилом доме Нефтеюганска - РИА Новости, 12.10.2024
Два человека погибли при пожаре в жилом доме Нефтеюганска
Два человека погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T04:20
2024-10-12T04:20
2024-10-12T08:26
нефтеюганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Два человека погибли из-за пожара в многоквартирном жилом доме в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает пресс-служба МЧС России."К моменту прибытия происходило открытое горение в квартире на втором этаже с выходом огня на кровлю. К сожалению, пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни", — сказано в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что из дома были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Для них был подготовлен пункт временного размещения.Работы по ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлечены 25 человек и восемь единиц техники. На момент сообщения пресс-службы МЧС на месте пожара была объявлена ликвидация открытого горения на площади 720 квадратных метров, было зафиксировано частичное обрушение кровли.Позже МЧС уточнило, что погибшие — мужчина и женщина.
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977702076.html
нефтеюганск
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Пожар в жилом доме в Нефтеюганске
Жилой дом загорелся в Нефтеюганске, частично обрушилась кровля, сообщает МЧС. Погибли два человека. Сейчас открытое горение ликвидировано на площади 720 "квадратов".
2024-10-12T04:20
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нефтеюганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия
Нефтеюганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме Нефтеюганска
МЧС: при пожаре в многоэтажке Нефтеюганска погибли мужчина и женщина