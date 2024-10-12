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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 12.10.2024
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02:01 12.10.2024 (обновлено: 08:27 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/pozhar-1977702076.html
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 12.10.2024
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом
Возгорание произошло на 22 этаже жилого дома в столице, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T02:01
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на 22 этаже жилого дома в столице, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС России. В ведомстве сообщили, что загорелся 22 этаж дома на Ивановской улице. В сообщении о локализации пожара отмечалась, что его площадь составила 40 "квадратов". "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, сведений о пострадавших не поступало.
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Пожар в жилом доме на Ивановской улице в Москве
В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме. На Ивановской улице горит 22 этаж. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 39 специалистов и 10 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом

МЧС: в Москве ликвидировали пожар на 22 этаже жилого дома

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на 22 этаже жилого дома в столице, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС России.
В ведомстве сообщили, что загорелся 22 этаж дома на Ивановской улице. В сообщении о локализации пожара отмечалась, что его площадь составила 40 "квадратов".
"Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, сведений о пострадавших не поступало.
Место пожара в квартире дома в Кемерово. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествия
 
 
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