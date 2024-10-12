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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 12.10.2024

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом

Возгорание произошло на 22 этаже жилого дома в столице, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T02:01

2024-10-12T02:01

2024-10-12T08:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на 22 этаже жилого дома в столице, пожар ликвидирован, сообщили в МЧС России. В ведомстве сообщили, что загорелся 22 этаж дома на Ивановской улице. В сообщении о локализации пожара отмечалась, что его площадь составила 40 "квадратов". "Пожар в Москве полностью ликвидирован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, сведений о пострадавших не поступало.

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Пожар в жилом доме на Ивановской улице в Москве В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар в жилом доме. На Ивановской улице горит 22 этаж. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 39 специалистов и 10 единиц техники. 2024-10-12T02:01 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия