https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977715475.html

На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией

На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 12.10.2024

На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией

Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:21

2024-10-12T09:21

2024-10-12T09:21

происшествия

россия

камчатский край

елизово

следственный комитет россии (ск рф)

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ города Елизово острой кишечной инфекцией. Одиннадцать детей госпитализированы в медицинское учреждение, ещё несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении", - говорится с сообщении. Детали произошедшего устанавливаются, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241007/otravlenie-1976682801.html

россия

камчатский край

елизово

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф), камчатка