https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977715475.html
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 12.10.2024
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:21
2024-10-12T09:21
2024-10-12T09:21
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ города Елизово острой кишечной инфекцией. Одиннадцать детей госпитализированы в медицинское учреждение, ещё несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении", - говорится с сообщении. Детали произошедшего устанавливаются, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241007/otravlenie-1976682801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф), камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Елизово, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатка
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией
СК на Камчатке выяснит причины госпитализации 11 школьников с кишечной инфекцией