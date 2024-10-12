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На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 12.10.2024
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09:21 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/otravlenie-1977715475.html
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 12.10.2024
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:21
2024-10-12T09:21
происшествия
россия
камчатский край
елизово
следственный комитет россии (ск рф)
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ города Елизово острой кишечной инфекцией. Одиннадцать детей госпитализированы в медицинское учреждение, ещё несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении", - говорится с сообщении. Детали произошедшего устанавливаются, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241007/otravlenie-1976682801.html
россия
камчатский край
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происшествия, россия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф), камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Елизово, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатка
На Камчатке 11 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией

СК на Камчатке выяснит причины госпитализации 11 школьников с кишечной инфекцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников, сообщает пресс-служба ведомства.
"Организована проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ города Елизово острой кишечной инфекцией. Одиннадцать детей госпитализированы в медицинское учреждение, ещё несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении", - говорится с сообщении.
Детали произошедшего устанавливаются, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайЕлизовоСледственный комитет России (СК РФ)Камчатка
 
 
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