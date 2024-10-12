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Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия - РИА Новости, 12.10.2024
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22:04 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/oruzhie-1977780185.html
Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия
Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия - РИА Новости, 12.10.2024
Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия
Киев обсуждает с Парижем новую модель взаимодействия, которая подразумевает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил в субботу Владимир... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T22:04
2024-10-12T22:04
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Киев обсуждает с Парижем новую модель взаимодействия, которая подразумевает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил в субботу Владимир Зеленский. "Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия – о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве... (На Украине - ред.) уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, эта модель сотрудничества прорабатывается на уровне министерств. Как заявил в пятницу министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, его страна планирует в 2024 году создать фонд для привлечения инвестиций с целью расширения украинской оружейной промышленности и ускорения производства оружия, об этом сообщало агентство Блумберг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html
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технологии, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире, париж
Технологии, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Париж
Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия

Зеленский: Киев обсуждает с Парижем производство на Украине французского оружия

© Офіс Президента/XЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Офіс Президента/X
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Киев обсуждает с Парижем новую модель взаимодействия, которая подразумевает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил в субботу Владимир Зеленский.
«
"Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия – о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве... (На Украине - ред.) уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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По его словам, эта модель сотрудничества прорабатывается на уровне министерств.
Как заявил в пятницу министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, его страна планирует в 2024 году создать фонд для привлечения инвестиций с целью расширения украинской оружейной промышленности и ускорения производства оружия, об этом сообщало агентство Блумберг.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ТехнологииУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОВ миреПариж
 
 
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