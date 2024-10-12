Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия
Зеленский: Киев обсуждает с Парижем производство на Украине французского оружия
© Офіс Президента/XЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский
© Офіс Президента/X
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Киев обсуждает с Парижем новую модель взаимодействия, которая подразумевает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил в субботу Владимир Зеленский.
«
"Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия – о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве... (На Украине - ред.) уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Франция всерьез решила воевать с Россией
Вчера, 08:00
По его словам, эта модель сотрудничества прорабатывается на уровне министерств.
Как заявил в пятницу министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, его страна планирует в 2024 году создать фонд для привлечения инвестиций с целью расширения украинской оружейной промышленности и ускорения производства оружия, об этом сообщало агентство Блумберг.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Во Франции обрушились на власти после решения по Украине
8 октября, 15:27