https://ria.ru/20241012/oruzhie-1977780185.html

Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия

Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия - РИА Новости, 12.10.2024

Зеленский заявил о переговорах с Парижем о совместном производстве оружия

Киев обсуждает с Парижем новую модель взаимодействия, которая подразумевает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил в субботу Владимир... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:04

2024-10-12T22:04

2024-10-12T22:04

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Киев обсуждает с Парижем новую модель взаимодействия, которая подразумевает совместное производство оружия на территории Украины, сообщил в субботу Владимир Зеленский. "Сейчас во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия – о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве... (На Украине - ред.) уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, эта модель сотрудничества прорабатывается на уровне министерств. Как заявил в пятницу министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, его страна планирует в 2024 году создать фонд для привлечения инвестиций с целью расширения украинской оружейной промышленности и ускорения производства оружия, об этом сообщало агентство Блумберг. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире, париж