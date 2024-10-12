Рейтинг@Mail.ru
В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/oklakhoma-1977741408.html
В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба
В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба - РИА Новости, 12.10.2024
В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба
По меньшей мере один человек погиб, 12 получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Оклахома, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:14
2024-10-12T15:14
в мире
оклахома
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975129941_6:0:3192:1792_1920x0_80_0_0_ee6b0916a39c5e9e8480698c30a6cf7d.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 12 получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Оклахома, сообщает телеканал ABC News. По данным правоохранительных органов, подозреваемые на данный момент неизвестны, однако несколько человек были задержаны. "По меньшей мере один человек погиб, 12 других получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в Оклахома-Сити", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление полиции. По мнению правоохранителей, предположительно, произошли беспорядки, в результате которых раздались "многочисленные выстрелы внутри и снаружи" места происшествия. В настоящий момент ведется расследование.
https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html
оклахома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975129941_405:0:2794:1792_1920x0_80_0_0_e65a2a4ac22088f86b0104b479ff4dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оклахома, происшествия
В мире, Оклахома, Происшествия
В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба

ABC News: при стрельбе на вечеринке в Оклахоме погиб один человек, 12 ранены

© AP Photo / KATVПолиция штата Оклахома
Полиция штата Оклахома - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / KATV
Полиция штата Оклахома . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 12 получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Оклахома, сообщает телеканал ABC News.
По данным правоохранительных органов, подозреваемые на данный момент неизвестны, однако несколько человек были задержаны.
"По меньшей мере один человек погиб, 12 других получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в Оклахома-Сити", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление полиции.
По мнению правоохранителей, предположительно, произошли беспорядки, в результате которых раздались "многочисленные выстрелы внутри и снаружи" места происшествия.
В настоящий момент ведется расследование.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В США четыре человека погибли при стрельбе в поезде
2 сентября, 20:24
 
В миреОклахомаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала