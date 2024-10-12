https://ria.ru/20241012/oklakhoma-1977741408.html

В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба

В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба - РИА Новости, 12.10.2024

В Оклахоме на вечеринке произошла стрельба

По меньшей мере один человек погиб, 12 получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Оклахома, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T15:14

2024-10-12T15:14

2024-10-12T15:14

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 12 получили ранения в результате стрельбы в столице американского штата Оклахома, сообщает телеканал ABC News. По данным правоохранительных органов, подозреваемые на данный момент неизвестны, однако несколько человек были задержаны. "По меньшей мере один человек погиб, 12 других получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в Оклахома-Сити", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление полиции. По мнению правоохранителей, предположительно, произошли беспорядки, в результате которых раздались "многочисленные выстрелы внутри и снаружи" места происшествия. В настоящий момент ведется расследование.

https://ria.ru/20240902/ssha-1970088206.html

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в мире, оклахома, происшествия