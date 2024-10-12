https://ria.ru/20241012/obstrel-1977739893.html
В Ирландии не верят в версию Израиля о случайном обстреле миротворцев
В Ирландии не верят в версию Израиля о случайном обстреле миротворцев - РИА Новости, 12.10.2024
В Ирландии не верят в версию Израиля о случайном обстреле миротворцев
Начальник штаба обороны вооруженных сил Ирландии генерал-лейтенант Шон Клэнси заявил в интервью RTE, что не верит в версию Израиля, согласно которой миротворцы... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:58
2024-10-12T14:58
2024-10-12T14:58
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник штаба обороны вооруженных сил Ирландии генерал-лейтенант Шон Клэнси заявил в интервью RTE, что не верит в версию Израиля, согласно которой миротворцы ООН в Ливане были случайно ранены при обстреле израильскими войсками позиций движения "Хезболлах". Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. Клэнси спросили, верит ли он в версию Израиля, согласно которой обстрел миротворцев был непреднамеренным. "В этих обстоятельствах - нет. Выстрел из танка в наблюдательную вышку, которая является очень маленькой целью, обязан быть преднамеренным, это ведение прямого огня. Так что с военной точки зрения это не случайность, это целенаправленный акт", - считает Клэнси. Генерал-лейтенант добавил, что нападение на миротворцев "безрассудно" и является серьезным нарушением, за такие действия необходимо привлекать к ответственности. Он отметил, что ирландские военнослужащие в рядах миротворцев в Ливане хорошо себя чувствуют и решительно настроены на участие в миротворческих усилиях. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
https://ria.ru/20241011/livan-1977637162.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, ирландия, хезболла, оон, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Ирландия, Хезболла, ООН, ХАМАС
В Ирландии не верят в версию Израиля о случайном обстреле миротворцев
Штаб обороны Ирландии: обстрел миротворцев ООН Израилем не мог быть случайным
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Начальник штаба обороны вооруженных сил Ирландии генерал-лейтенант Шон Клэнси заявил в интервью RTE, что не верит в версию Израиля, согласно которой миротворцы ООН в Ливане были случайно ранены при обстреле израильскими войсками позиций движения "Хезболлах".
Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. Клэнси спросили, верит ли он в версию Израиля, согласно которой обстрел миротворцев был непреднамеренным.
"В этих обстоятельствах - нет. Выстрел из танка в наблюдательную вышку, которая является очень маленькой целью, обязан быть преднамеренным, это ведение прямого огня. Так что с военной точки зрения это не случайность, это целенаправленный акт", - считает Клэнси.
Генерал-лейтенант добавил, что нападение на миротворцев "безрассудно" и является серьезным нарушением, за такие действия необходимо привлекать к ответственности.
Он отметил, что ирландские военнослужащие в рядах миротворцев в Ливане хорошо себя чувствуют и решительно настроены на участие в миротворческих усилиях.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.