https://ria.ru/20241012/obrushenie-1977770522.html
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди - РИА Новости, 12.10.2024
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди
Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована на новостройке на востоке Москвы, ведётся поисковая операция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:02
2024-10-12T20:02
2024-10-12T20:13
происшествия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована на новостройке на востоке Москвы, ведётся поисковая операция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На новостройке в районе Вешняки произошло обрушение котлована", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что под завалом, по предварительной информации, оказались двое рабочих, организован их поиск.
https://ria.ru/20240611/stroyka-1952214063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди
Под завалом после обрушения котлована новостройки в Москве оказались 2 рабочих