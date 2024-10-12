https://ria.ru/20241012/obrushenie-1977770522.html

В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди

В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди - РИА Новости, 12.10.2024

В Москве обрушился котлован новостройки, под завалами есть люди

Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована на новостройке на востоке Москвы, ведётся поисковая операция, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:02

2024-10-12T20:02

2024-10-12T20:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Двое рабочих оказались под завалом после обрушения котлована на новостройке на востоке Москвы, ведётся поисковая операция, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На новостройке в районе Вешняки произошло обрушение котлована", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что под завалом, по предварительной информации, оказались двое рабочих, организован их поиск.

https://ria.ru/20240611/stroyka-1952214063.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва