В подконтрольной Киеву Херсонской области обесточен энергообъект
Мрочко: в подконтрольной Киеву Херсонской области возможны перебои со светом
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко утверждает, что объект энергоснабжения обесточен на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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"В результате очередного... обстрела обесточен объект энергоснабжения. В поселках Текстильном, Зеленовке и части Таврического микрорайона Херсона возможны перебои с электроснабжением", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
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Чиновник заверил, что аварийно-восстановительные работы будут проведены при благоприятных условиях как можно оперативнее. Учитывая ситуацию в регионе. призвал население держать заряженными свои гаджеты.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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