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В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль - РИА Новости, 12.10.2024
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16:40 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/norvegija-1977749591.html
В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль
В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль - РИА Новости, 12.10.2024
В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль
Власти Норвегии приняли решение ввести внутренний пограничный контроль на фоне возросшей угрозы, сообщает норвежская полицейская служба безопасности. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:40
2024-10-12T16:40
в мире
израиль
норвегия
ближний восток
мария захарова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение ввести внутренний пограничный контроль на фоне возросшей угрозы, сообщает норвежская полицейская служба безопасности. Во вторник полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что власти королевства повышают уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. "Норвежское полицейское управление приняло решение ввести временный внутренний пограничный контроль. В основе лежит сложная картина угроз и решение полицейской службы безопасности повысить уровень террористической угрозы с умеренного до высокого", - следует из пресс-релиза ведомства. Отмечается, что временный пограничный контроль первоначально будет действовать до 22 октября, полиция будет уделять приоритетное внимание повышению бдительности и сбору информации, связанной с возросшим уровнем угрозы. По словам директора по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Туне Ванген, эта мера предоставляет расширенные возможности для сбора информации, в том числе, данных о пассажирах. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера страны, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20240628/norvegiya-1956177493.html
https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html
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в мире, израиль, норвегия, ближний восток, мария захарова, джо байден, хезболла, хамас
В мире, Израиль, Норвегия, Ближний Восток, Мария Захарова, Джо Байден, Хезболла, ХАМАС
В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль

В Норвегии ввели внутренний пограничный контроль из-за возросшей угрозы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение ввести внутренний пограничный контроль на фоне возросшей угрозы, сообщает норвежская полицейская служба безопасности.
Во вторник полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что власти королевства повышают уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке.
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"Норвежское полицейское управление приняло решение ввести временный внутренний пограничный контроль. В основе лежит сложная картина угроз и решение полицейской службы безопасности повысить уровень террористической угрозы с умеренного до высокого", - следует из пресс-релиза ведомства.
Отмечается, что временный пограничный контроль первоначально будет действовать до 22 октября, полиция будет уделять приоритетное внимание повышению бдительности и сбору информации, связанной с возросшим уровнем угрозы. По словам директора по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Туне Ванген, эта мера предоставляет расширенные возможности для сбора информации, в том числе, данных о пассажирах.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера страны, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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