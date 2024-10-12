https://ria.ru/20241012/norvegija-1977724740.html

Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана

Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана - РИА Новости, 12.10.2024

Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана

Власти Норвегии приняли решение вывезти ряд норвежских дипломатов, работающих в посольстве страны в Бейруте, на фоне эскалации ситуации в Ливане, при этом глава РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:07

2024-10-12T12:07

2024-10-12T12:08

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение вывезти ряд норвежских дипломатов, работающих в посольстве страны в Бейруте, на фоне эскалации ситуации в Ливане, при этом глава норвежской дипмиссии Хильде Харальдстад останется в стране, сообщает МИД королевства. Во вторник норвежская полицейская служба безопасности сообщила, что Норвегия повышает уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. "В последние дни ситуация в Ливане ещё больше ухудшилась: многие израильские нападения также направлены на Бейрут и силы ООН в стране (позиции миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) - ред.)... Возле посольства Норвегии в Бейруте произошёл разрыв бомбы. Поэтому некоторые из назначенных норвежских дипломатов на какое-то время выезжают за пределы Ливана... Посол останется в Ливане до дальнейшего уведомления вместе с небольшим количеством других норвежских дипломатов", - следует из пресс-релиза норвежского МИД. Как сообщает ведомство, за последние дни посольство Норвегии помогло более 100 норвежским гражданам выехать из Ливана. Также МИД вновь призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан, а тех, кто уже там находится, покинуть страну. В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977494665.html

https://ria.ru/20241009/ispaniya-1977284228.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, норвегия, бейрут, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024