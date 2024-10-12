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Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана - РИА Новости, 12.10.2024
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12:07 12.10.2024 (обновлено: 12:08 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/norvegija-1977724740.html
Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана
Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана - РИА Новости, 12.10.2024
Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана
Власти Норвегии приняли решение вывезти ряд норвежских дипломатов, работающих в посольстве страны в Бейруте, на фоне эскалации ситуации в Ливане, при этом глава РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:07
2024-10-12T12:08
в мире
ливан
норвегия
бейрут
оон
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение вывезти ряд норвежских дипломатов, работающих в посольстве страны в Бейруте, на фоне эскалации ситуации в Ливане, при этом глава норвежской дипмиссии Хильде Харальдстад останется в стране, сообщает МИД королевства. Во вторник норвежская полицейская служба безопасности сообщила, что Норвегия повышает уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. "В последние дни ситуация в Ливане ещё больше ухудшилась: многие израильские нападения также направлены на Бейрут и силы ООН в стране (позиции миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) - ред.)... Возле посольства Норвегии в Бейруте произошёл разрыв бомбы. Поэтому некоторые из назначенных норвежских дипломатов на какое-то время выезжают за пределы Ливана... Посол останется в Ливане до дальнейшего уведомления вместе с небольшим количеством других норвежских дипломатов", - следует из пресс-релиза норвежского МИД. Как сообщает ведомство, за последние дни посольство Норвегии помогло более 100 норвежским гражданам выехать из Ливана. Также МИД вновь призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан, а тех, кто уже там находится, покинуть страну. В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241010/nebenzya-1977494665.html
https://ria.ru/20241009/ispaniya-1977284228.html
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в мире, ливан, норвегия, бейрут, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Норвегия, Бейрут, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана

МИД Норвегии принял решение вывезти некоторых дипломатов из посольства в Бейруте

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение вывезти ряд норвежских дипломатов, работающих в посольстве страны в Бейруте, на фоне эскалации ситуации в Ливане, при этом глава норвежской дипмиссии Хильде Харальдстад останется в стране, сообщает МИД королевства.
Во вторник норвежская полицейская служба безопасности сообщила, что Норвегия повышает уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан
10 октября, 23:51
"В последние дни ситуация в Ливане ещё больше ухудшилась: многие израильские нападения также направлены на Бейрут и силы ООН в стране (позиции миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) - ред.)... Возле посольства Норвегии в Бейруте произошёл разрыв бомбы. Поэтому некоторые из назначенных норвежских дипломатов на какое-то время выезжают за пределы Ливана... Посол останется в Ливане до дальнейшего уведомления вместе с небольшим количеством других норвежских дипломатов", - следует из пресс-релиза норвежского МИД.
Как сообщает ведомство, за последние дни посольство Норвегии помогло более 100 норвежским гражданам выехать из Ливана. Также МИД вновь призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан, а тех, кто уже там находится, покинуть страну.
В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Льорет-де-Мар, Испания - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Испания отправила третий военный самолет для эвакуации людей из Ливана
9 октября, 19:41
 
В миреЛиванНорвегияБейрутООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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