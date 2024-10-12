Норвегия вывезет некоторых дипломатов из Ливана
МИД Норвегии принял решение вывезти некоторых дипломатов из посольства в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение вывезти ряд норвежских дипломатов, работающих в посольстве страны в Бейруте, на фоне эскалации ситуации в Ливане, при этом глава норвежской дипмиссии Хильде Харальдстад останется в стране, сообщает МИД королевства.
Во вторник норвежская полицейская служба безопасности сообщила, что Норвегия повышает уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке.
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"В последние дни ситуация в Ливане ещё больше ухудшилась: многие израильские нападения также направлены на Бейрут и силы ООН в стране (позиции миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) - ред.)... Возле посольства Норвегии в Бейруте произошёл разрыв бомбы. Поэтому некоторые из назначенных норвежских дипломатов на какое-то время выезжают за пределы Ливана... Посол останется в Ливане до дальнейшего уведомления вместе с небольшим количеством других норвежских дипломатов", - следует из пресс-релиза норвежского МИД.
Как сообщает ведомство, за последние дни посольство Норвегии помогло более 100 норвежским гражданам выехать из Ливана. Также МИД вновь призвал своих граждан воздержаться от любых поездок в Ливан, а тех, кто уже там находится, покинуть страну.
В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.