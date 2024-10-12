https://ria.ru/20241012/neft-1977728497.html

Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области

Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области - РИА Новости, 12.10.2024

Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:47

2024-10-12T12:47

2024-10-12T12:47

гомельская область

белоруссия

минск

александр лукашенко

роснефть

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти. "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. "И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240927/novak-1974995677.html

https://ria.ru/20241009/putin-1977226316.html

гомельская область

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гомельская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, роснефть, экономика