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Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области - РИА Новости, 12.10.2024
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:47
2024-10-12T12:47
2024-10-12T12:47
гомельская область
белоруссия
минск
александр лукашенко
роснефть
экономика
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти. "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. "И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240927/novak-1974995677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гомельская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, роснефть, экономика
Гомельская область, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Роснефть, Экономика
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области
Минск согласовал с "Роснефтью" изучение недр Гомельской области с целью добычи