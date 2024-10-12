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Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области - РИА Новости, 12.10.2024
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12:47 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/neft-1977728497.html
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области - РИА Новости, 12.10.2024
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:47
2024-10-12T12:47
гомельская область
белоруссия
минск
александр лукашенко
роснефть
экономика
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти. "Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко. Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области. "И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240927/novak-1974995677.html
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гомельская область, белоруссия, минск, александр лукашенко, роснефть, экономика
Гомельская область, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Роснефть, Экономика
Минск договорился с "Роснефтью" об изучении недр в Гомельской области

Минск согласовал с "Роснефтью" изучение недр Гомельской области с целью добычи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусские власти договорились с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области с целью добычи нефти.
"Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть: в советские времена скважины пробурили и бросили", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.
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Данное заявление президент Белоруссии сделал в субботу на торжественной церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки, посвященного окончанию сбора урожая, в городском поселке Корма Гомельской области.
"И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины", - сказал Лукашенко.
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Гомельская областьБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоРоснефтьЭкономика
 
 
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