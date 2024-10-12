https://ria.ru/20241012/mvf-1977724170.html

МВФ озвучил прогноз по инфляции в Турции

МВФ озвучил прогноз по инфляции в Турции - РИА Новости, 12.10.2024

МВФ озвучил прогноз по инфляции в Турции

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Турции в 43% по итогам 2024 года, 24% в 2025 году и 17,2% в 2026 году, отчет организации приводит... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:54

2024-10-12T11:54

2024-10-12T11:54

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

мвф

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Турции в 43% по итогам 2024 года, 24% в 2025 году и 17,2% в 2026 году, отчет организации приводит турецкое экономическое издание Ekonomim. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она снизилась до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках. "Ожидаемая инфляция на конец года составит 43% в этом году, 24% в 2025 году, 17,2% в 2026 году, 15,3% в 2027 году и 15% в 2028 и 2029 годах, а отношение дефицита текущего счета к валовому внутреннему продукту, по оценкам, составит 2,2% в этом году и снизится до 1,9% в 2029 году", - пишет газета, ссылаясь на отчет. МВФ ожидает дальнейшего снижения инфляции в Турции в рамках постепенной корректировки политики властей. В отчете, который также содержит экономические прогнозы, говорится, что рост турецкой экономики ожидается на уровне 3% в 2024 году, 2,7% в 2025 году, 3,2% в 2026 году, 3,4% в 2027 году, 3,7% в 2028 году и 3,9% в 2029 году. "Было заявлено, что уровень безработицы, как ожидается, будет постепенно снижаться после небольшого роста в следующем году и составит 9,3% в этом году, 9,9% в 2025 году и 9,2% в 2029 году, снижаясь в последующие годы", - отмечает издание.

https://ria.ru/20241012/inflyatsiya-1977701648.html

https://ria.ru/20241010/ryba-1977361818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, мвф