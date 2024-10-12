https://ria.ru/20241012/moskva-1977997000.html

Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году

Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году - РИА Новости, 14.10.2024

Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году

Порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроены в 2024 году, специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, сообщается на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-12T16:23

2024-10-12T16:23

2024-10-14T17:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроены в 2024 году, специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С начала года в столице благоустроили около 1,7 тысячи дворов... все проекты разрабатывались с учетом пожеланий горожан. Специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, модернизируют системы освещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241014/moskva-1977946055.html

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городское хозяйство москвы, москва