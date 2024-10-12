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Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году - РИА Новости, 14.10.2024
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16:23 12.10.2024 (обновлено: 17:17 14.10.2024)
https://ria.ru/20241012/moskva-1977997000.html
Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году
Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году - РИА Новости, 14.10.2024
Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году
Порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроены в 2024 году, специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, сообщается на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-12T16:23
2024-10-14T17:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроены в 2024 году, специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С начала года в столице благоустроили около 1,7 тысячи дворов... все проекты разрабатывались с учетом пожеланий горожан. Специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, модернизируют системы освещения", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Порядка 1,7 тыс столичных дворов благоустроены в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроены в 2024 году, специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"С начала года в столице благоустроили около 1,7 тысячи дворов... все проекты разрабатывались с учетом пожеланий горожан. Специалисты улучшают существующие и создают новые спортивные и детские площадки, модернизируют системы освещения", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Уличное освещение и подсветку в Москве перевели на зимний режим работы
13:56
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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