В Москве завершился сезон работы фонтанов
Заммэра Бирюков: сезон работы фонтанов в Москве завершился
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«
"Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно шесть дней.
«
"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.