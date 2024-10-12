https://ria.ru/20241012/moskva-1977737674.html

В Москве завершился сезон работы фонтанов

В Москве завершился сезон работы фонтанов - РИА Новости, 12.10.2024

В Москве завершился сезон работы фонтанов

Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:36

2024-10-12T14:36

2024-10-12T14:37

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно шесть дней. "Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

https://ria.ru/20241004/biryukov-1976311945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, горький, петр бирюков