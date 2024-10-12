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В Москве завершился сезон работы фонтанов - РИА Новости, 12.10.2024
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14:36 12.10.2024 (обновлено: 14:37 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/moskva-1977737674.html
В Москве завершился сезон работы фонтанов
В Москве завершился сезон работы фонтанов - РИА Новости, 12.10.2024
В Москве завершился сезон работы фонтанов
Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:36
2024-10-12T14:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
горький
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. "Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно шесть дней. "Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
https://ria.ru/20241004/biryukov-1976311945.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, горький, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Горький, Петр Бирюков
В Москве завершился сезон работы фонтанов

Заммэра Бирюков: сезон работы фонтанов в Москве завершился

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сезон работы фонтанов в Москве завершился, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«
"Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков.
В саду Аквариум в центре Москвы обновили тротуары и отремонтировали фонтаны - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бирюков: в саду "Аквариум" в центре Москвы отремонтировали фонтаны
4 октября, 10:19
Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в парке Горького уходит примерно шесть дней.
«
"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений Москвы промоют к зиме
10 октября, 13:09
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваГорькийПетр Бирюков
 
 
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