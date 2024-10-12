https://ria.ru/20241012/moshenniki-1977779099.html

Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации"

Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации" - РИА Новости, 12.10.2024

Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации"

Множество звонков с территории Украины о якобы начале второй волны мобилизации было зафиксировано в Крыму, сообщил советник главы республики по информационной... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T21:54

2024-10-12T21:54

2024-10-12T21:54

в мире

украина

олег крючков

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Множество звонков с территории Украины о якобы начале второй волны мобилизации было зафиксировано в Крыму, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, отметив, что это происходит на фоне массовых облав ТЦК на самой Украине. "Сегодня произошла очень показательная и немного анекдотическая история. Чтобы сбить накал негодования от облав ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата - ред.) на Украине, враг решил провести информационную спецоперацию", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, звонившие с территории Украины люди говорили крымчанам срочно прибыть в военкомат, утверждая, что началась вторая волна мобилизации. "Расчет был просто, что крымчане начнут прятаться и паниковать, как украинцы. Произошло ровно наоборот! Крымчане начали массово приходить в военные комиссариаты! Вот это патриотизм и любовь к своей Родине! Молодцы!" - написал Крючков. Информацию о звонках подтвердил военный комиссар Крыма, полковник Евгений Машуков. "Сегодня многим жителям Крыма поступили тревожные звонки, что якобы началась вторая волна мобилизации и им срочно необходимо явиться в военные комиссариаты для отправки на военную службу по контракту. Никакой второй волны мобилизации нет", - сказал Машуков журналистам. По его словам, военные комиссариаты работают согласно плану, в повседневном режиме, но сегодня суббота и у них выходной. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, согласно этим роликам, представители украинских военкоматов нередко избивают мужчин мобилизационного возраста, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html

https://ria.ru/20241011/moshennichestvo-1977602149.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, олег крючков, республика крым