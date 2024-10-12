https://ria.ru/20241012/moshenniki-1977779099.html
Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации"
Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации" - РИА Новости, 12.10.2024
Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации"
Множество звонков с территории Украины о якобы начале второй волны мобилизации было зафиксировано в Крыму, сообщил советник главы республики по информационной... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T21:54
2024-10-12T21:54
2024-10-12T21:54
в мире
украина
олег крючков
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Множество звонков с территории Украины о якобы начале второй волны мобилизации было зафиксировано в Крыму, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, отметив, что это происходит на фоне массовых облав ТЦК на самой Украине. "Сегодня произошла очень показательная и немного анекдотическая история. Чтобы сбить накал негодования от облав ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата - ред.) на Украине, враг решил провести информационную спецоперацию", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, звонившие с территории Украины люди говорили крымчанам срочно прибыть в военкомат, утверждая, что началась вторая волна мобилизации. "Расчет был просто, что крымчане начнут прятаться и паниковать, как украинцы. Произошло ровно наоборот! Крымчане начали массово приходить в военные комиссариаты! Вот это патриотизм и любовь к своей Родине! Молодцы!" - написал Крючков. Информацию о звонках подтвердил военный комиссар Крыма, полковник Евгений Машуков. "Сегодня многим жителям Крыма поступили тревожные звонки, что якобы началась вторая волна мобилизации и им срочно необходимо явиться в военные комиссариаты для отправки на военную службу по контракту. Никакой второй волны мобилизации нет", - сказал Машуков журналистам. По его словам, военные комиссариаты работают согласно плану, в повседневном режиме, но сегодня суббота и у них выходной. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, согласно этим роликам, представители украинских военкоматов нередко избивают мужчин мобилизационного возраста, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html
https://ria.ru/20241011/moshennichestvo-1977602149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, олег крючков, республика крым
В мире, Украина, Олег Крючков, Республика Крым
Жителей Крыма предупредили о звонках мошенников о "новой мобилизации"
Крючков: крымчанам поступают фейковые звонки с Украины о "новой мобилизации"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости.
Множество звонков с территории Украины о якобы начале второй волны мобилизации было зафиксировано в Крыму, сообщил
советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, отметив, что это происходит на фоне массовых облав ТЦК на самой Украине.
«
"Сегодня произошла очень показательная и немного анекдотическая история. Чтобы сбить накал негодования от облав ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата - ред.) на Украине, враг решил провести информационную спецоперацию", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, звонившие с территории Украины люди говорили крымчанам срочно прибыть в военкомат, утверждая, что началась вторая волна мобилизации.
«
"Расчет был просто, что крымчане начнут прятаться и паниковать, как украинцы. Произошло ровно наоборот! Крымчане начали массово приходить в военные комиссариаты! Вот это патриотизм и любовь к своей Родине! Молодцы!" - написал Крючков.
Информацию о звонках подтвердил военный комиссар Крыма, полковник Евгений Машуков.
"Сегодня многим жителям Крыма поступили тревожные звонки, что якобы началась вторая волна мобилизации и им срочно необходимо явиться в военные комиссариаты для отправки на военную службу по контракту. Никакой второй волны мобилизации нет", - сказал Машуков журналистам.
По его словам, военные комиссариаты работают согласно плану, в повседневном режиме, но сегодня суббота и у них выходной.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, согласно этим роликам, представители украинских военкоматов нередко избивают мужчин мобилизационного возраста, заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в ТЦК лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.