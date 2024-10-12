https://ria.ru/20241012/moldaviya-1977736800.html

В Приднестровье заявили о размывании молдавской идентичности

В Приднестровье заявили о размывании молдавской идентичности - РИА Новости, 12.10.2024

В Приднестровье заявили о размывании молдавской идентичности

Руководство Молдавии сегодня активно способствует размыванию молдавской идентичности, заявила директор центра изучения миротворчества Приднестровского... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:29

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ТИРАСПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Руководство Молдавии сегодня активно способствует размыванию молдавской идентичности, заявила директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) 12 октября отмечает 100 лет приднестровской государственности. В этот день в 1924 году была образована первая республика в Приднестровье - Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика (МАССР). В 1940 году после объединения МАССР с возвращенной Бессарабией была образована союзная Молдавия (МССР). "Что сегодня делает Молдова? Они сейчас стоят на большом цивилизационном разломе. Из того, что происходит сейчас, можно сказать, что Молдова не просто теряет свою идентичность. Руководство Молдовы активно этому способствует, размыванию молдавской идентичности", - сказала Бобкова в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Эксперт обратила внимание на то, что в Приднестровье сегодня отмечают юбилей образования МАССР. По ее словам, в Кишиневе этого не происходит, так как в Молдавии уже более тридцати лет изучают историю румын. "Что такое история? История - это, собственно говоря, учебник по идентичности, где вам рассказывают, какая сторона была героями, какая сторона была предателем, какая сторона была врагами. Ну, давайте откровенно, ведь история, это один из основных учебников, который учит любого ребенка, взрослого, школьника, студента осознавать себя кем-то: россиянином, приднестровцем, неважно кем", - отметила Бобкова. Она также добавила, что в Молдавии на официальном уровне государственным языком признан румынский, то есть молдавского языка уже нет. Эксперт считает, что в Приднестровье совсем другая ситуация. "В Приднестровье у нас идет процесс какой? Мы формируем народ. Мы говорим о ценностях, которые свойственны народу. Мы нашей молодежи прививаем правильные патриотические мысли. Они ухаживают за памятниками, они изучают биографию известных каких-то людей, героев… Люди, которые образовывали МАССР, руководствовались теми же мыслями. Это равноправие народов, чтобы люди жили мирно", - подытожила Бобкова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241009/moldavija-1977222011.html

https://ria.ru/20241001/pridnestrove-1975639326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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