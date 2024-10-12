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Миротворец ООН пострадал при стрельбе в Ливане - РИА Новости, 12.10.2024
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17:33 12.10.2024 (обновлено: 17:34 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/mirotvorets-1977758572.html
Миротворец ООН пострадал при стрельбе в Ливане
Миротворец ООН пострадал при стрельбе в Ливане - РИА Новости, 12.10.2024
Миротворец ООН пострадал при стрельбе в Ливане
Миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пострадал в результате стрельбы, произошедшей в ливанском городе Накура, сообщили в ВСООНЛ. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:33
2024-10-12T17:34
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пострадал в результате стрельбы, произошедшей в ливанском городе Накура, сообщили в ВСООНЛ. "Вчера вечером миротворец в штаб-квартире ЮНИФИЛ в Накуре получил огнестрельное ранение из-за продолжающихся поблизости боевых действий... в настоящее время его состояние стабильно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСООНЛ. Отмечается, что пострадавший перенес операцию в больнице при ООН. Причины стрельбы пока неизвестны. В миссии также сообщили, что в пятницу вечером здания, в которой расквартировано ВСООНЛ, получили значительные повреждения из-за обстрела и взрывов. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/obstrel-1977739893.html
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
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в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Миротворец ООН пострадал при стрельбе в Ливане

ООН: миротворец пострадал при стрельбе в Ливане, его состояние стабильное

© AP Photo / Bilal HusseinСитуация в Ливане
Ситуация в Ливане - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Ситуация в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пострадал в результате стрельбы, произошедшей в ливанском городе Накура, сообщили в ВСООНЛ.
«
"Вчера вечером миротворец в штаб-квартире ЮНИФИЛ в Накуре получил огнестрельное ранение из-за продолжающихся поблизости боевых действий... в настоящее время его состояние стабильно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСООНЛ.
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Отмечается, что пострадавший перенес операцию в больнице при ООН. Причины стрельбы пока неизвестны.
В миссии также сообщили, что в пятницу вечером здания, в которой расквартировано ВСООНЛ, получили значительные повреждения из-за обстрела и взрывов.
Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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