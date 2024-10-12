Миротворец ООН пострадал при стрельбе в Ливане
ООН: миротворец пострадал при стрельбе в Ливане, его состояние стабильное
© AP Photo / Bilal HusseinСитуация в Ливане
© AP Photo / Bilal Hussein
Ситуация в Ливане. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пострадал в результате стрельбы, произошедшей в ливанском городе Накура, сообщили в ВСООНЛ.
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"Вчера вечером миротворец в штаб-квартире ЮНИФИЛ в Накуре получил огнестрельное ранение из-за продолжающихся поблизости боевых действий... в настоящее время его состояние стабильно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВСООНЛ.
Отмечается, что пострадавший перенес операцию в больнице при ООН. Причины стрельбы пока неизвестны.
В миссии также сообщили, что в пятницу вечером здания, в которой расквартировано ВСООНЛ, получили значительные повреждения из-за обстрела и взрывов.
Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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