https://ria.ru/20241012/minoborony-1977774961.html
Минобороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве
Минобороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве - РИА Новости, 12.10.2024
Минобороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве
Министерство обороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве ведомства, проект соответствующего документа опубликован на официальном портале правовых РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:47
2024-10-12T20:47
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министерство обороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве ведомства, проект соответствующего документа опубликован на официальном портале правовых актов. "В связи с этим приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" утратил свою актуальность и будет отменен подготовленным проектом приказа", — говорится в пояснительной записке.Отмечается, что указом президента ранее был признан утратившим силу соответствующий пункт положения о кадровом резерве федерального государственного органа или органа публичной власти федеральной территории. Кроме того, пунктом 11 статьи 64 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлено, что Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва федерального государственного органа и работы с ними, утверждается указом президента Российской Федерации.
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россия, происшествия
Минобороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве
Минобороны решило признать утратившим силу приказ о кадровом резерве ведомства
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Министерство обороны признает утратившим силу приказ о кадровом резерве ведомства, проект соответствующего документа опубликован на официальном портале правовых актов
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"В связи с этим приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" утратил свою актуальность и будет отменен подготовленным проектом приказа", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что указом президента ранее был признан утратившим силу соответствующий пункт положения о кадровом резерве федерального государственного органа или органа публичной власти федеральной территории.
Кроме того, пунктом 11 статьи 64 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлено, что Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва федерального государственного органа и работы с ними, утверждается указом президента Российской Федерации.