https://ria.ru/20241012/minoborony-1977731559.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 400 человек и 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, семь украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило в субботу... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:31

2024-10-12T13:31

2024-10-12T13:41

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975133920_0:18:3324:1888_1920x0_80_0_0_455790df54310d2fa6c278a00a6615f4.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 400 человек и 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, семь украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожены 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США, и ПУ РСЗО Vampire чешского производства), четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22300 военнослужащих, 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

https://ria.ru/20241012/evrosoyuz-1977725717.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, безопасность