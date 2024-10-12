https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html

ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 12.10.2024

ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:16

2024-10-12T12:16

2024-10-12T14:09

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса", — уточнили в ведомстве.Также армия поразила скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Кроме того, средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотников самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977670142.html

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977710796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина