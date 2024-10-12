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ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 12.10.2024
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12:16 12.10.2024 (обновлено: 14:09 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977725602.html
ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине
ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 12.10.2024
ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине
Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:16
2024-10-12T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса&quot;, — уточнили в ведомстве.Также армия поразила скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.Кроме того, средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотников самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977670142.html
https://ria.ru/20241012/ukraina-1977710796.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

Минобороны: ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры на Украине

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России в зоне спецоперации
Вертолет Ка-52 ВКС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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Вертолет Ка-52 ВКС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, снабжавшие ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса", — уточнили в ведомстве.

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Также армия поразила скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотников самолетного типа.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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