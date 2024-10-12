Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 12.10.2024
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"
Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают мастерство управления танками на полигоне в зоне СВО, вскоре они приступят к выполнению боевых... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:09
2024-10-12T05:09
специальная военная операция на украине
россия
т-90м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886336812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d5e7b0e45f54e2cc496b80dac22c473.jpg
ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают мастерство управления танками на полигоне в зоне СВО, вскоре они приступят к выполнению боевых задач, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают различные способы ведения боя в ходе проведения занятий на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что подготовка танкистов включает в себя ведение огня с закрытых огневых позиций и тренировку в стрельбе прямой наводкой из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5. Механики-водители на практике оттачивают мастерство управления танком, выполняя контрольные упражнения по вождению боевой машины с преодолением различных препятствий, крутых спусков, подъемов и участков маневрирования в ограниченных пространствах. Кроме этого, экипаж танка отрабатывает действия по смене огневых позиций с постановкой дымовых завес. "В ближайшее время танкисты группировки войск "Центр" приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на авдеевском направлении зоны СВО", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20241012/pomosch-1977706285.html
https://ria.ru/20241007/tankist-1976667969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886336812_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_2025ccbf6bfe0ae193bc16b459be9690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Т-90М
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"

Минобороны: экипажи Т-90М "Прорыв" оттачивают мастерство на полигоне в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают мастерство управления танками на полигоне в зоне СВО, вскоре они приступят к выполнению боевых задач, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают различные способы ведения боя в ходе проведения занятий на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Волонтеры из Волгоградской области передали танкистам СВО ценный груз
05:06
Сообщается, что подготовка танкистов включает в себя ведение огня с закрытых огневых позиций и тренировку в стрельбе прямой наводкой из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5. Механики-водители на практике оттачивают мастерство управления танком, выполняя контрольные упражнения по вождению боевой машины с преодолением различных препятствий, крутых спусков, подъемов и участков маневрирования в ограниченных пространствах. Кроме этого, экипаж танка отрабатывает действия по смене огневых позиций с постановкой дымовых завес.
"В ближайшее время танкисты группировки войск "Центр" приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на авдеевском направлении зоны СВО", - сообщили в МО РФ.
Боец Тимур Варин из Чукотского АО удостоен звания Героя Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Танкист, помогавший штурмовикам пройти минное поле, стал Героем России
7 октября, 03:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТ-90М
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала