https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 12.10.2024
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"
Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают мастерство управления танками на полигоне в зоне СВО, вскоре они приступят к выполнению боевых... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:09
2024-10-12T05:09
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ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают мастерство управления танками на полигоне в зоне СВО, вскоре они приступят к выполнению боевых задач, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают различные способы ведения боя в ходе проведения занятий на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что подготовка танкистов включает в себя ведение огня с закрытых огневых позиций и тренировку в стрельбе прямой наводкой из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5. Механики-водители на практике оттачивают мастерство управления танком, выполняя контрольные упражнения по вождению боевой машины с преодолением различных препятствий, крутых спусков, подъемов и участков маневрирования в ограниченных пространствах. Кроме этого, экипаж танка отрабатывает действия по смене огневых позиций с постановкой дымовых завес. "В ближайшее время танкисты группировки войск "Центр" приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на авдеевском направлении зоны СВО", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20241012/pomosch-1977706285.html
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россия, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Т-90М
В Минобороны рассказали о тренировках экипажей Т-90М "Прорыв"
Минобороны: экипажи Т-90М "Прорыв" оттачивают мастерство на полигоне в зоне СВО
ЛУГАНСК, 12 окт – РИА Новости. Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают мастерство управления танками на полигоне в зоне СВО, вскоре они приступят к выполнению боевых задач, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" группировки войск "Центр" оттачивают различные способы ведения боя в ходе проведения занятий на полигоне в тыловом районе зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что подготовка танкистов включает в себя ведение огня с закрытых огневых позиций и тренировку в стрельбе прямой наводкой из 125-миллиметровой гладкоствольной пушки 2А46М-5. Механики-водители на практике оттачивают мастерство управления танком, выполняя контрольные упражнения по вождению боевой машины с преодолением различных препятствий, крутых спусков, подъемов и участков маневрирования в ограниченных пространствах. Кроме этого, экипаж танка отрабатывает действия по смене огневых позиций с постановкой дымовых завес.
"В ближайшее время танкисты группировки войск "Центр" приступят к выполнению поставленных боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также продолжат поддержку наступающих групп пехоты на авдеевском направлении зоны СВО", - сообщили в МО РФ.