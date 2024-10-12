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Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке - РИА Новости, 12.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 12.10.2024 (обновлено: 08:28 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977705008.html
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке - РИА Новости, 12.10.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке
Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в ДНР от противника, нередко запрашивая при этом помощь артиллерии и ВКС,... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T04:15
2024-10-12T08:28
специальная военная операция на украине
торецк
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в ДНР от противника, нередко запрашивая при этом помощь артиллерии и ВКС, наносящих удары по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов хранения боезапасов, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Как следует из видео, при освобождении одного из районов города, бойцы ВС РФ обнаружили хорошо укрепленные позиции противника, а также место расположения склада боеприпасов. Было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС. На кадрах объективного контроля видно, как по позициям ВСУ, расположенных в городских постройках, наносятся удары артиллерии. Один из ударов, судя по детонации, приходится по складу боеприпасов. В завершении по району был нанесен удар авиации.
https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html
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Российские штурмовики освобождают Торецк в ДНР
Российские штурмовики освобождают Торецк (Дзержинск) в ДНР, нередко запрашивая помощь артиллерии и авиации, которые атакуют огневые позиции ВСУ и склады с боеприпасами.
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торецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Минобороны: бойцы уничтожают позиции ВСУ в Торецке совместно с артиллерией и ВКС

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в ДНР от противника, нередко запрашивая при этом помощь артиллерии и ВКС, наносящих удары по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов хранения боезапасов, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как следует из видео, при освобождении одного из районов города, бойцы ВС РФ обнаружили хорошо укрепленные позиции противника, а также место расположения склада боеприпасов. Было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области
03:47
На кадрах объективного контроля видно, как по позициям ВСУ, расположенных в городских постройках, наносятся удары артиллерии. Один из ударов, судя по детонации, приходится по складу боеприпасов. В завершении по району был нанесен удар авиации.
 
Специальная военная операция на УкраинеТорецкВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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