https://ria.ru/20241012/minoborony-1977705008.html

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке - РИА Новости, 12.10.2024

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в ДНР от противника, нередко запрашивая при этом помощь артиллерии и ВКС,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T04:15

2024-10-12T04:15

2024-10-12T08:28

специальная военная операция на украине

торецк

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в ДНР от противника, нередко запрашивая при этом помощь артиллерии и ВКС, наносящих удары по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов хранения боезапасов, следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. Как следует из видео, при освобождении одного из районов города, бойцы ВС РФ обнаружили хорошо укрепленные позиции противника, а также место расположения склада боеприпасов. Было принято решение запросить помощь артиллерии и ВКС. На кадрах объективного контроля видно, как по позициям ВСУ, расположенных в городских постройках, наносятся удары артиллерии. Один из ударов, судя по детонации, приходится по складу боеприпасов. В завершении по району был нанесен удар авиации.

https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html

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Российские штурмовики освобождают Торецк в ДНР Российские штурмовики освобождают Торецк (Дзержинск) в ДНР, нередко запрашивая помощь артиллерии и авиации, которые атакуют огневые позиции ВСУ и склады с боеприпасами. 2024-10-12T04:15 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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торецк, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии