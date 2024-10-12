https://ria.ru/20241012/mi-28nm-1977706001.html
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.10.2024
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T05:02
2024-10-12T05:02
2024-10-12T05:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье