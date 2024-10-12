https://ria.ru/20241012/mi-28nm-1977706001.html

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.10.2024

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T05:02

2024-10-12T05:02

2024-10-12T05:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

ми-28нм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783959426_0:170:3338:2048_1920x0_80_0_0_09671c04673ef1cd876f33995bf0db28.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной техники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - уточнили в ведомстве. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html

https://ria.ru/20241010/su-34-1977393324.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм