"Знает, что делать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за американцев
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания США выполнять его требования, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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"Американцы уйдут, поскольку у них есть более гнетущие проблемы, им нужно обращать внимание на Ближний Восток, на Китай, на все эти другие проблемы. Европейцы брошены, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит", — указал Меркурис.
По словам эксперта, США будут все меньше и меньше помогать Украине и выполнять требования Зеленского, концентрируя свое внимание на другие конфликты.
В этой безысходной ситуации, как считает Меркурис, украинский политик хотел бы пойти на мирные переговоры с Россией, но из-за страха расправы от радикальных группировок в стране ему приходится каждый раз заявлять о нежелании на них идти.
В понедельник газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.
В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.