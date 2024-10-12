https://ria.ru/20241012/martinika-1977745876.html
Французский министр рассказал о ситуации на Мартинике
Французский министр рассказал о ситуации на Мартинике - РИА Новости, 12.10.2024
Французский министр рассказал о ситуации на Мартинике
Ситуация на Мартинике, французской заморской территории в Карибском море, где возобновились беспорядки из-за дороговизны жизни, стала более спокойной, заявил... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:01
2024-10-12T16:01
2024-10-12T16:38
в мире
мартиника
франция
карибское море
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Ситуация на Мартинике, французской заморской территории в Карибском море, где возобновились беспорядки из-за дороговизны жизни, стала более спокойной, заявил министр при премьер-министре по делам заморских территорий Франции Франсуа-Ноэль Бюффе в интервью радиостанции franceinfo. В четверг префектура острова вновь ввела комендантский час после того, как 26 стражей правопорядка получили ранения в ходе стычек с протестующими. Он действует с 21.00 до 05.00 утра до понедельника включительно. Также введен запрет на собрания и демонстрации. "Ночь (с пятницы на субботу) было скорее спокойной. Я призываю к восстановлению спокойствия. В атмосфере насилия не может быть ни серьезного прогресса, ни серьезных дискуссий", - сказал он. Согласно предварительным данным местной префектуры, было проведено около двадцати задержаний, снято несколько ограждений. По данным властей, один магазин был сожжен, два разграблены, а одному полицейскому участку был нанесен небольшой ущерб, сообщает агентство Франс Пресс. С понедельника на острове вновь разгорелись протесты. Протестующие сожгли здание префектуры острова, а также четыре припаркованных рядом с ней полицейских машины. Еще по меньшей мере 11 полицейских получили ранения. С начала сентября на Мартинике продолжаются протесты из-за подорожания жизни, в особенности продовольственных товаров. Протестующие нападают на полицию, используя боевые патроны. На фоне погромов власти Франции впервые за 65 лет распорядились отправить на Мартинику спецотряд по подавлению протестов CRS. Для достижения договоренностей о мерах по снижению цен было организовано уже несколько встреч с участием государственных ведомств, местных властей, представителей бизнеса и "Объединения в защиту афро-карибских народов и ресурсов", которое и было инициатором протестов. По оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), цены на продовольствие на острове на 40% выше, чем в самой Франции. Это обусловлено так называемым "морским налогом" - таможенными пошлинами при импорте товаров на французским заморские территории Гваделупу, Мартинику, Французскую Гвиану, Майотту и Реюньон. Это один из старейших сборов французской налоговой системы, введенный в 1670 году на Мартинике. Изначально эта мера должна была быть временной. Налогом облагается огромное количество наименований товаров, завезенных из Франции. Так, наценка на печенье, например, составляет 15%, а на сигареты – 50%.
https://ria.ru/20240924/martinika-1974427018.html
https://ria.ru/20241008/votum-1977061941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мартиника, франция, карибское море
В мире, Мартиника, Франция, Карибское море
Французский министр рассказал о ситуации на Мартинике
Министр Бюффе: ситуация на Мартинике после беспорядков стала спокойнее
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости.
Ситуация на Мартинике, французской заморской территории в Карибском море, где возобновились беспорядки из-за дороговизны жизни, стала более спокойной, заявил министр при премьер-министре по делам заморских территорий Франции Франсуа-Ноэль Бюффе в интервью радиостанции franceinfo
.
В четверг префектура острова вновь ввела комендантский час после того, как 26 стражей правопорядка получили ранения в ходе стычек с протестующими. Он действует с 21.00 до 05.00 утра до понедельника включительно. Также введен запрет на собрания и демонстрации.
"Ночь (с пятницы на субботу) было скорее спокойной. Я призываю к восстановлению спокойствия. В атмосфере насилия не может быть ни серьезного прогресса, ни серьезных дискуссий", - сказал он.
Согласно предварительным данным местной префектуры, было проведено около двадцати задержаний, снято несколько ограждений. По данным властей, один магазин был сожжен, два разграблены, а одному полицейскому участку был нанесен небольшой ущерб, сообщает агентство Франс Пресс.
С понедельника на острове вновь разгорелись протесты. Протестующие сожгли здание префектуры острова, а также четыре припаркованных рядом с ней полицейских машины. Еще по меньшей мере 11 полицейских получили ранения.
С начала сентября на Мартинике продолжаются протесты из-за подорожания жизни, в особенности продовольственных товаров. Протестующие нападают на полицию, используя боевые патроны. На фоне погромов власти Франции впервые за 65 лет распорядились отправить на Мартинику спецотряд по подавлению протестов CRS.
Для достижения договоренностей о мерах по снижению цен было организовано уже несколько встреч с участием государственных ведомств, местных властей, представителей бизнеса и "Объединения в защиту афро-карибских народов и ресурсов", которое и было инициатором протестов.
По оценке Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), цены на продовольствие на острове на 40% выше, чем в самой Франции. Это обусловлено так называемым "морским налогом" - таможенными пошлинами при импорте товаров на французским заморские территории Гваделупу
, Мартинику, Французскую Гвиану
, Майотту
и Реюньон
. Это один из старейших сборов французской налоговой системы, введенный в 1670 году на Мартинике. Изначально эта мера должна была быть временной. Налогом облагается огромное количество наименований товаров, завезенных из Франции. Так, наценка на печенье, например, составляет 15%, а на сигареты – 50%.