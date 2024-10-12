В Кишиневе прошел молодежный антиправительственный "марш голодных"
В центре Кишинева прошел антиправительственный марш
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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Молдавская молодежь провела в центре Кишинева "марш голодных" или так называемый "марш кастрюль" против действующей власти Молдавии, чтобы поддержать старшее поколение и обратить внимание на низкий уровень жизни населения страны, заявил РИА Новости лидер молодежного движения "Победа молодых" Юрий Витнянский.
Движение "Победа молодых" провело в центре Кишинева народный марш, они били по кастрюлям, выступая против бедственного положения жителей Молдавии и пустых обещаний нынешних властей республики. Колонна стартовала от здания Конституционного суда. Участники намеревались пройти по центральной улице Кишинева до здания администрации президента, однако к намеченному месту их не пустила полиция, сославшись на распоряжение городской мэрии. Колонна направилась к офису правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которого является президент Молдавии Майя Санду. Однако и там полиция не разрешила приблизиться к офису, удерживая участников на противоположной стороне улицы.
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"Мы находимся в преддверии отопительного сезона, сталкиваемся с новыми вызовами дороговизны цен на энергоресурсы, электричество, отопление. Мы понимаем, что наступают тяжелые времена не только для социально уязвимых слоев населения, но и буквально для каждого жителя страны. Поэтому мы с молодежью провели сегодня акцию, чтобы поддержать старшее поколение. Все пришли с кастрюлями, ложками как символами марша голодных. Потому что наступили времена, когда люди экономят на всем, так как не хватает даже на продукты питания", - сказал Витнянский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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