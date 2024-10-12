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В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
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13:40 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/mariupol-1977732094.html
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов
Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:40
2024-10-12T13:40
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных мигранта, сообщили РИА Новости в Росгвардии. В сообщении уточняется, что спецназовцы Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из ФСБ России и сотрудникам полиции при проведении профилактической операции, направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. "В ходе оперативно-профилактического мероприятия было задержано 32 иностранных гражданина. По результатам разбирательства 18 человек привлечены к административной ответственности, из них в отношении десяти суд принял решение о выдворении за пределы страны" - сообщили в силовом ведомстве. В Росгвардии также сообщили что, общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей миграционного законодательства, составила около 60 тысяч рублей.
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мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Мариуполь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов

В Мариуполе Росгвардия и ФСБ задержали 32 нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных мигранта, сообщили РИА Новости в Росгвардии.
В сообщении уточняется, что спецназовцы Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из ФСБ России и сотрудникам полиции при проведении профилактической операции, направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.
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"В ходе оперативно-профилактического мероприятия было задержано 32 иностранных гражданина. По результатам разбирательства 18 человек привлечены к административной ответственности, из них в отношении десяти суд принял решение о выдворении за пределы страны" - сообщили в силовом ведомстве.
В Росгвардии также сообщили что, общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей миграционного законодательства, составила около 60 тысяч рублей.
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МариупольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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