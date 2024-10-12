https://ria.ru/20241012/mariupol-1977732094.html

В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов

В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024

В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов

Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T13:40

2024-10-12T13:40

2024-10-12T13:40

мариуполь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных мигранта, сообщили РИА Новости в Росгвардии. В сообщении уточняется, что спецназовцы Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из ФСБ России и сотрудникам полиции при проведении профилактической операции, направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. "В ходе оперативно-профилактического мероприятия было задержано 32 иностранных гражданина. По результатам разбирательства 18 человек привлечены к административной ответственности, из них в отношении десяти суд принял решение о выдворении за пределы страны" - сообщили в силовом ведомстве. В Росгвардии также сообщили что, общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей миграционного законодательства, составила около 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241007/prigovor-1976797684.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия