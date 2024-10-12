https://ria.ru/20241012/mariupol-1977732094.html
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов
Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T13:40
2024-10-12T13:40
2024-10-12T13:40
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Росгвардейцы совместно с ФСБ, полицией и военным комиссариатом в ходе профилактической проверки строительных площадок Мариуполя задержали 32 нелегальных мигранта, сообщили РИА Новости в Росгвардии. В сообщении уточняется, что спецназовцы Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из ФСБ России и сотрудникам полиции при проведении профилактической операции, направленной на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. "В ходе оперативно-профилактического мероприятия было задержано 32 иностранных гражданина. По результатам разбирательства 18 человек привлечены к административной ответственности, из них в отношении десяти суд принял решение о выдворении за пределы страны" - сообщили в силовом ведомстве. В Росгвардии также сообщили что, общая сумма административных штрафов, наложенных на нарушителей миграционного законодательства, составила около 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241007/prigovor-1976797684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Мариуполь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Мариуполе задержали 32 нелегальных мигрантов
В Мариуполе Росгвардия и ФСБ задержали 32 нелегальных мигрантов