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Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру - РИА Новости, 12.10.2024
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17:22 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/magistratura-1977756418.html
Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру
Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру - РИА Новости, 12.10.2024
Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру
Прием на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов предложено осуществлять в том числе через Госуслуги, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:22
2024-10-12T17:22
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прием на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов предложено осуществлять в том числе через Госуслуги, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. "Нововведения, предлагаемые в проекте нового Порядка приема, обусловлены, в том числе, тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе. Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты. "Все изменения, которые отражены в новом документе, сделают процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов", - сказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.
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общество, россия
Общество, Россия
Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру

Минобрнауки предложило принимать в магистратуру с 2025/2026 г через Госуслуги

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прием на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов предложено осуществлять в том числе через Госуслуги, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«
"Нововведения, предлагаемые в проекте нового Порядка приема, обусловлены, в том числе, тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.
Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты.
"Все изменения, которые отражены в новом документе, сделают процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов", - сказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.
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