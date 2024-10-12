https://ria.ru/20241012/magistratura-1977756418.html

Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру

Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру - РИА Новости, 12.10.2024

Минобрнауки предложило изменить правила приема в магистратуру

Прием на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов предложено осуществлять в том числе через Госуслуги, следует из пояснительной записки к проекту... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:22

2024-10-12T17:22

2024-10-12T17:22

общество

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Прием на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов предложено осуществлять в том числе через Госуслуги, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. "Нововведения, предлагаемые в проекте нового Порядка приема, обусловлены, в том числе, тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе. Также абитуриент может подать документы лично в вузе, через сайт университета или с помощью почты. "Все изменения, которые отражены в новом документе, сделают процесс поступления еще более комфортным для абитуриентов, закрепят их права, а также значительно структурируют работу самих университетов", - сказал замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240905/vtb-1970827555.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия