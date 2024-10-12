https://ria.ru/20241012/liksutov-1977479018.html

Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви

Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви - РИА Новости, 12.10.2024

Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви

За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:13

2024-10-12T12:13

2024-10-12T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

россия

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря поддержке властей столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что на сегодняшний день городские фабрики занимаются выпуском широкого ассортимента разных товаров."В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр уточнил, что за первые восемь месяцев компаниями было отгружено одежды на сумму свыше 60,2 млрд рублей, обуви — почти на 14,1 млрд рублей.Так, в 1,5 раза увеличился выпуск мужских пиджаков, производство брюк выросло на 16%, а текстильной обуви — более чем в 3 раза.На сегодняшний день власти города предлагают производителям более 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных. Они направлены на создание благоприятных условий для развития предприятий: на модернизацию и расширение площадок, обновление парка оборудования, улучшение качества и объемов производства продукции, а также расширение географии поставок."Сегодня столичные производители уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Выпущенная на московских фабриках одежда и обувь востребована не только в городе, но и в других регионах страны, а также за рубежом", - сказал министр правительства города, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что в январе-августе компании смогли выпустить более 2 млн единиц верхней одежды, свыше 807 тыс. комплектов спецодежды, порядка 832 тысяч платьев и юбок, около 790 тыс. единиц спортивных костюмов и порядка 1,8 млн пар обуви.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где работают более 750 тыс. сотрудников. Кроме того, каждый год в российской столице открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают Москву дополнительными рабочими местами.

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html

https://ria.ru/20241009/liksutov-1977060831.html

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москва, анатолий гарбузов, россия, максим ликсутов , сергей собянин