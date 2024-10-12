https://ria.ru/20241012/liksutov-1977479018.html
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви - РИА Новости, 12.10.2024
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви
За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:13
2024-10-12T12:13
2024-10-12T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
россия
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря поддержке властей столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что на сегодняшний день городские фабрики занимаются выпуском широкого ассортимента разных товаров."В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр уточнил, что за первые восемь месяцев компаниями было отгружено одежды на сумму свыше 60,2 млрд рублей, обуви — почти на 14,1 млрд рублей.Так, в 1,5 раза увеличился выпуск мужских пиджаков, производство брюк выросло на 16%, а текстильной обуви — более чем в 3 раза.На сегодняшний день власти города предлагают производителям более 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных. Они направлены на создание благоприятных условий для развития предприятий: на модернизацию и расширение площадок, обновление парка оборудования, улучшение качества и объемов производства продукции, а также расширение географии поставок."Сегодня столичные производители уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Выпущенная на московских фабриках одежда и обувь востребована не только в городе, но и в других регионах страны, а также за рубежом", - сказал министр правительства города, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что в январе-августе компании смогли выпустить более 2 млн единиц верхней одежды, свыше 807 тыс. комплектов спецодежды, порядка 832 тысяч платьев и юбок, около 790 тыс. единиц спортивных костюмов и порядка 1,8 млн пар обуви.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где работают более 750 тыс. сотрудников. Кроме того, каждый год в российской столице открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают Москву дополнительными рабочими местами.
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москва, анатолий гарбузов, россия, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря поддержке властей столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что на сегодняшний день городские фабрики занимаются выпуском широкого ассортимента разных товаров.
"В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина
столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Вице-мэр уточнил, что за первые восемь месяцев компаниями было отгружено одежды на сумму свыше 60,2 млрд рублей, обуви — почти на 14,1 млрд рублей.
Так, в 1,5 раза увеличился выпуск мужских пиджаков, производство брюк выросло на 16%, а текстильной обуви — более чем в 3 раза.
На сегодняшний день власти города предлагают производителям более 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных. Они направлены на создание благоприятных условий для развития предприятий: на модернизацию и расширение площадок, обновление парка оборудования, улучшение качества и объемов производства продукции, а также расширение географии поставок.
"Сегодня столичные производители уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Выпущенная на московских фабриках одежда и обувь востребована не только в городе, но и в других регионах страны, а также за рубежом", - сказал министр правительства города, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Он уточнил, что в январе-августе компании смогли выпустить более 2 млн единиц верхней одежды, свыше 807 тыс. комплектов спецодежды, порядка 832 тысяч платьев и юбок, около 790 тыс. единиц спортивных костюмов и порядка 1,8 млн пар обуви.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России
. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где работают более 750 тыс. сотрудников. Кроме того, каждый год в российской столице открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают Москву дополнительными рабочими местами.