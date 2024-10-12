Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/liksutov-1977479018.html
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви - РИА Новости, 12.10.2024
Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви
За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:13
2024-10-12T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
россия
максим ликсутов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977478817_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d2063585c03c2522b3d7738db2e6d720.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря поддержке властей столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что на сегодняшний день городские фабрики занимаются выпуском широкого ассортимента разных товаров."В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр уточнил, что за первые восемь месяцев компаниями было отгружено одежды на сумму свыше 60,2 млрд рублей, обуви — почти на 14,1 млрд рублей.Так, в 1,5 раза увеличился выпуск мужских пиджаков, производство брюк выросло на 16%, а текстильной обуви — более чем в 3 раза.На сегодняшний день власти города предлагают производителям более 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных. Они направлены на создание благоприятных условий для развития предприятий: на модернизацию и расширение площадок, обновление парка оборудования, улучшение качества и объемов производства продукции, а также расширение географии поставок."Сегодня столичные производители уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Выпущенная на московских фабриках одежда и обувь востребована не только в городе, но и в других регионах страны, а также за рубежом", - сказал министр правительства города, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что в январе-августе компании смогли выпустить более 2 млн единиц верхней одежды, свыше 807 тыс. комплектов спецодежды, порядка 832 тысяч платьев и юбок, около 790 тыс. единиц спортивных костюмов и порядка 1,8 млн пар обуви.Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где работают более 750 тыс. сотрудников. Кроме того, каждый год в российской столице открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают Москву дополнительными рабочими местами.
https://ria.ru/20241009/liksutov-1977131813.html
https://ria.ru/20241009/liksutov-1977060831.html
https://ria.ru/20241008/liksutov-1976896031.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977478817_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7155cedacdd1cd7d6c9340ac905aa55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, россия, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин

Ликсутов: в Москве нарастили объемы производства одежды и обуви

© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве нарастили объемы производства одежды и обуви
В Москве нарастили объемы производства одежды и обуви - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве нарастили объемы производства одежды и обуви
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2024 года московские компании легкой промышленности увеличили объемы производства одежды и обуви, это стало возможным благодаря поддержке властей столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что на сегодняшний день городские фабрики занимаются выпуском широкого ассортимента разных товаров.
Свыше 210 миллиардов рублей инвестиций привлекут на развитие промышленного потенциала Москвы в рамках программы стимулирования мест приложения труда (МПТ) - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ликсутов: более 210 млрд рублей привлекут на развитие промпотенциала Москвы
9 октября, 11:13
"В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Вице-мэр уточнил, что за первые восемь месяцев компаниями было отгружено одежды на сумму свыше 60,2 млрд рублей, обуви — почти на 14,1 млрд рублей.
Так, в 1,5 раза увеличился выпуск мужских пиджаков, производство брюк выросло на 16%, а текстильной обуви — более чем в 3 раза.
На сегодняшний день власти города предлагают производителям более 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных. Они направлены на создание благоприятных условий для развития предприятий: на модернизацию и расширение площадок, обновление парка оборудования, улучшение качества и объемов производства продукции, а также расширение географии поставок.
Москва помогла предприятиям увеличить выпуск пищевой продукции - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Ликсутов: Москва помогла предприятиям увеличить выпуск пищевой продукции
9 октября, 09:13
"Сегодня столичные производители уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Выпущенная на московских фабриках одежда и обувь востребована не только в городе, но и в других регионах страны, а также за рубежом", - сказал министр правительства города, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что в январе-августе компании смогли выпустить более 2 млн единиц верхней одежды, свыше 807 тыс. комплектов спецодежды, порядка 832 тысяч платьев и юбок, около 790 тыс. единиц спортивных костюмов и порядка 1,8 млн пар обуви.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где работают более 750 тыс. сотрудников. Кроме того, каждый год в российской столице открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают Москву дополнительными рабочими местами.
Ликсутов: 28 компаний награждены премией Лидеры промышленности Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Ликсутов: 28 компаний награждены премией "Лидеры промышленности Москвы"
8 октября, 10:20
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовРоссияМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала