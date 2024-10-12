https://ria.ru/20241012/lazareva-1977712263.html
Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей
Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2024
Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей
Телеведущая Татьяна Лазарева*, объявленная в розыск по делу об оправдании терроризма, задолжала в РФ более 42 тысяч рублей, следует из документов, которые есть... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:19
2024-10-12T08:19
2024-10-12T08:19
происшествия
россия
татьяна лазарева
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева*, объявленная в розыск по делу об оправдании терроризма, задолжала в РФ более 42 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Лазарева* не погасила штраф по административному правонарушению. Общая сумма долга составляет 42 800 рублей. В пятницу стало известно, что Лазарева* объявлена в международный розыск. Замоскворецкий райсуд заочно арестовал Лазареву* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания в РФ. Как следует из картотеки, она обвиняется по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса РФ. Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо тюремный срок от пяти до семи лет. Лазарева* внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html
https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей
Татьяна Лазарева* не погасила штраф и задолжала более 42 тысяч рублей
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева*, объявленная в розыск по делу об оправдании терроризма, задолжала в РФ более 42 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Лазарева* не погасила штраф по административному правонарушению. Общая сумма долга составляет 42 800 рублей.
В пятницу стало известно, что Лазарева* объявлена в международный розыск.
Замоскворецкий райсуд заочно арестовал Лазареву* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания в РФ.
Как следует из картотеки, она обвиняется по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса РФ. Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо тюремный срок от пяти до семи лет. Лазарева* внесена Росфинмониторингом
в реестр террористов и экстремистов.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.