https://ria.ru/20241012/lazareva-1977712263.html

Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей

Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей - РИА Новости, 12.10.2024

Лазарева* задолжала в России более 42 тысяч рублей

Телеведущая Татьяна Лазарева*, объявленная в розыск по делу об оправдании терроризма, задолжала в РФ более 42 тысяч рублей, следует из документов, которые есть... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:19

2024-10-12T08:19

2024-10-12T08:19

происшествия

россия

татьяна лазарева

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева*, объявленная в розыск по делу об оправдании терроризма, задолжала в РФ более 42 тысяч рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Лазарева* не погасила штраф по административному правонарушению. Общая сумма долга составляет 42 800 рублей. В пятницу стало известно, что Лазарева* объявлена в международный розыск. Замоскворецкий райсуд заочно арестовал Лазареву* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания в РФ. Как следует из картотеки, она обвиняется по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) Уголовного кодекса РФ. Ей грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо тюремный срок от пяти до семи лет. Лазарева* внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html

https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, татьяна лазарева, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)