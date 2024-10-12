https://ria.ru/20241012/lazareva-1977711576.html

Защита признала, что Лазарева* находится за границей

Защита признала, что Лазарева* находится за границей - РИА Новости, 12.10.2024

Защита признала, что Лазарева* находится за границей

Адвокат телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, не оспаривал в суде, что та находится за пределами РФ, но сведений о ее... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:06

2024-10-12T08:06

2024-10-12T08:08

россия

происшествия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Адвокат телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, не оспаривал в суде, что та находится за пределами РФ, но сведений о ее местонахождении инстанция не получала, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено", - сказано в документах.Адвокат Леонид Соловьев при рассмотрении в Мосгорсуде жалобы на арест телеведущей ставил вопрос об отмене постановления суда, полагая, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют."Указывает (адвокат - ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - также следует из документов.Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Телеведущая объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20241012/lazareva-1977707886.html

https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html

https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, татьяна лазарева