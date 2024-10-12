Рейтинг@Mail.ru
Защита признала, что Лазарева* находится за границей - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 12.10.2024 (обновлено: 08:08 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/lazareva-1977711576.html
Защита признала, что Лазарева* находится за границей
Защита признала, что Лазарева* находится за границей - РИА Новости, 12.10.2024
Защита признала, что Лазарева* находится за границей
Адвокат телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, не оспаривал в суде, что та находится за пределами РФ, но сведений о ее... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:06
2024-10-12T08:08
россия
происшествия
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756955_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_0fcfd181f0609dbdd1f4ec841f6b1973.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Адвокат телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, не оспаривал в суде, что та находится за пределами РФ, но сведений о ее местонахождении инстанция не получала, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено", - сказано в документах.Адвокат Леонид Соловьев при рассмотрении в Мосгорсуде жалобы на арест телеведущей ставил вопрос об отмене постановления суда, полагая, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют."Указывает (адвокат - ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - также следует из документов.Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Телеведущая объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20241012/lazareva-1977707886.html
https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html
https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d96800e39172656b8492652b0d102f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, татьяна лазарева
Россия, Происшествия, Татьяна Лазарева
Защита признала, что Лазарева* находится за границей

Защита признала, что Лазарева находится за границей, но суд данные не получил

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Адвокат телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, не оспаривал в суде, что та находится за пределами РФ, но сведений о ее местонахождении инстанция не получала, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, и не оспаривается стороной защиты, что обвиняемая действительно находится за пределами РФ; установление ее места нахождения является задачей соответствующих органов, сведений о действительном месте нахождения Лазаревой на территории РФ суду не представлено", - сказано в документах.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Лазарева* не признала вину по делу об оправдании терроризма
06:13
Адвокат Леонид Соловьев при рассмотрении в Мосгорсуде жалобы на арест телеведущей ставил вопрос об отмене постановления суда, полагая, что основания для избрания меры пресечения в отношении его подзащитной отсутствуют.
"Указывает (адвокат - ред.) на отсутствие сведений о предпринятых мерах по розыску Лазаревой* и ее вызова для проведения следственных действий. Отмечает, что его подзащитная длительное время и непрерывно проживает за пределами РФ", - также следует из документов.
Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
Вчера, 16:44
Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете).
Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Телеведущая объявлена в международный розыск. Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.
* Лицо, признанное иноагентом в России
Писательница Линор Горалик* - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Писательница Горалик* стала иноагентом из-за сбора средств для Украины
Вчера, 06:11
 
РоссияПроисшествияТатьяна Лазарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала