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СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции - РИА Новости, 12.10.2024
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03:03 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/kreditnyy_reyting-1977703409.html
СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции
СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции - РИА Новости, 12.10.2024
СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного, а агентство Fitch Ratings присвоило Франции... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T03:03
2024-10-12T03:03
бельгия
франция
мишель барнье
fitch ratings
экономика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного, а агентство Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления агентств. "Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз рейтинга Бельгии до негативного на фоне опасений относительно траектории дефицита (бюджета - ред.) страны, а также политической неопределенности после всеобщих выборов в начале этого года", - говорится в сообщении агентства. Moody's присвоило рейтинг Aa3, то есть снизило его со стабильного до негативного. Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз. Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как правительство представило свой бюджет на 2025 год, подвергнув критике усилия премьер-министра Мишеля Барнье по борьбе с резким ухудшением государственных финансов.
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бельгия, франция, мишель барнье, fitch ratings, экономика
Бельгия, Франция, Мишель Барнье, Fitch Ratings, Экономика
СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции

Bloomberg: Moody's и Fitch Ratings понизили прогнозы рейтингов Бельгии и Франции

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного, а агентство Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления агентств.
"Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз рейтинга Бельгии до негативного на фоне опасений относительно траектории дефицита (бюджета - ред.) страны, а также политической неопределенности после всеобщих выборов в начале этого года", - говорится в сообщении агентства. Moody's присвоило рейтинг Aa3, то есть снизило его со стабильного до негативного.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта
28 сентября, 00:50
Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз. Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как правительство представило свой бюджет на 2025 год, подвергнув критике усилия премьер-министра Мишеля Барнье по борьбе с резким ухудшением государственных финансов.
 
БельгияФранцияМишель БарньеFitch RatingsЭкономика
 
 
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