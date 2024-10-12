https://ria.ru/20241012/kreditnyy_reyting-1977703409.html

СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции

СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции - РИА Новости, 12.10.2024

СМИ: два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного, а агентство Fitch Ratings присвоило Франции... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:03

2024-10-12T03:03

2024-10-12T03:03

бельгия

франция

мишель барнье

fitch ratings

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного, а агентство Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления агентств. "Рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз рейтинга Бельгии до негативного на фоне опасений относительно траектории дефицита (бюджета - ред.) страны, а также политической неопределенности после всеобщих выборов в начале этого года", - говорится в сообщении агентства. Moody's присвоило рейтинг Aa3, то есть снизило его со стабильного до негативного. Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз. Отмечается, что это произошло на следующий день после того, как правительство представило свой бюджет на 2025 год, подвергнув критике усилия премьер-министра Мишеля Барнье по борьбе с резким ухудшением государственных финансов.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975194207.html

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бельгия, франция, мишель барнье, fitch ratings, экономика