https://ria.ru/20241012/krasnodar-1977714298.html

В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии

В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 12.10.2024

В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии

Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:59

2024-10-12T08:59

2024-10-12T08:59

происшествия

краснодар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774986975_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_9f63f1781c38b96a9ac3b7b7eaf3066c.jpg

КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. "Специалисты устраняют аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Отключена ПС "НПЗ-3" и 28 подстанций", - говорится в сообщении. В зону отключения попали улицы: Песчанная, Красина, Кондратенко, Постовая, Рашпилевская, Береговая, Стрелковая, Октябрьская, Пушкина, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе, Индустриальная, Мира, Кубанонабережная, Затонная, Гимназическая и улица Кошевого.

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодар