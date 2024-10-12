https://ria.ru/20241012/krasnodar-1977714298.html
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 12.10.2024
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии
Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:59
2024-10-12T08:59
2024-10-12T08:59
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. "Специалисты устраняют аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Отключена ПС "НПЗ-3" и 28 подстанций", - говорится в сообщении. В зону отключения попали улицы: Песчанная, Красина, Кондратенко, Постовая, Рашпилевская, Береговая, Стрелковая, Октябрьская, Пушкина, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе, Индустриальная, Мира, Кубанонабережная, Затонная, Гимназическая и улица Кошевого.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварийного отключения 18 улиц
КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города.
"Специалисты устраняют аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Отключена ПС "НПЗ-3" и 28 подстанций", - говорится в сообщении.
В зону отключения попали улицы: Песчанная, Красина, Кондратенко, Постовая, Рашпилевская, Береговая, Стрелковая, Октябрьская, Пушкина, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе, Индустриальная, Мира, Кубанонабережная, Затонная, Гимназическая и улица Кошевого.