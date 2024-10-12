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В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 12.10.2024
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08:59 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/krasnodar-1977714298.html
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии - РИА Новости, 12.10.2024
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии
Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:59
2024-10-12T08:59
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. "Специалисты устраняют аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Отключена ПС "НПЗ-3" и 28 подстанций", - говорится в сообщении. В зону отключения попали улицы: Песчанная, Красина, Кондратенко, Постовая, Рашпилевская, Береговая, Стрелковая, Октябрьская, Пушкина, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе, Индустриальная, Мира, Кубанонабережная, Затонная, Гимназическая и улица Кошевого.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварии

В Краснодаре восстановили электроснабжение после аварийного отключения 18 улиц

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередачи
Ремонт линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ремонт линии электропередачи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 окт – РИА Новости. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Краснодаре после аварийного отключения, оставившего без света 18 улиц, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города.
"Специалисты устраняют аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Отключена ПС "НПЗ-3" и 28 подстанций", - говорится в сообщении.
В зону отключения попали улицы: Песчанная, Красина, Кондратенко, Постовая, Рашпилевская, Береговая, Стрелковая, Октябрьская, Пушкина, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе, Индустриальная, Мира, Кубанонабережная, Затонная, Гимназическая и улица Кошевого.
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