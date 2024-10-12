https://ria.ru/20241012/kiev-1977780616.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.10.2024

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Киевской области на фоне воздушной тревоги, работает ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:11

2024-10-12T22:11

2024-10-12T22:11

специальная военная операция на украине

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Киевской области на фоне воздушной тревоги, работает ПВО, сообщили в Киевской областной военной администрации. "Киевская область. В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области тревога звучит уже полтора часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины