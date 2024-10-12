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Песков прокомментировал риторику Харрис - РИА Новости, 12.10.2024
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17:25 12.10.2024 (обновлено: 17:37 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/kharris-1977756607.html
Песков прокомментировал риторику Харрис
Песков прокомментировал риторику Харрис - РИА Новости, 12.10.2024
Песков прокомментировал риторику Харрис
Риторика кандидата в президенты США Камалы Харрис в отношении лидеров других государств является квинтэссенцией модели международных отношений, которую США... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:25
2024-10-12T17:37
сша
в мире
камала харрис
дмитрий песков
павел зарубин
китай
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Риторика кандидата в президенты США Камалы Харрис в отношении лидеров других государств является квинтэссенцией модели международных отношений, которую США пытаются навязать миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству. В этом суть происходящего", - сказал Песков, комментируя оскорбления Харрис в адрес лидеров России, Китая и КНДР.
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сша, в мире, камала харрис, дмитрий песков, павел зарубин, китай, россия
США, В мире, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Китай, Россия
Песков прокомментировал риторику Харрис

Песков сравнил риторику Харрис с моделью отношений, которую США навязывают миру

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Риторика кандидата в президенты США Камалы Харрис в отношении лидеров других государств является квинтэссенцией модели международных отношений, которую США пытаются навязать миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству. В этом суть происходящего", - сказал Песков, комментируя оскорбления Харрис в адрес лидеров России, Китая и КНДР.
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СШАВ миреКамала ХаррисДмитрий ПесковПавел ЗарубинКитайРоссия
 
 
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