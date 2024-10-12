https://ria.ru/20241012/kharris-1977756607.html

Песков прокомментировал риторику Харрис

Песков прокомментировал риторику Харрис - РИА Новости, 12.10.2024

Песков прокомментировал риторику Харрис

Риторика кандидата в президенты США Камалы Харрис в отношении лидеров других государств является квинтэссенцией модели международных отношений, которую США... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:25

2024-10-12T17:25

2024-10-12T17:37

сша

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камала харрис

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Риторика кандидата в президенты США Камалы Харрис в отношении лидеров других государств является квинтэссенцией модели международных отношений, которую США пытаются навязать миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру. Это, собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству. В этом суть происходящего", - сказал Песков, комментируя оскорбления Харрис в адрес лидеров России, Китая и КНДР.

https://ria.ru/20241012/tramp-1977728319.html

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китай

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Дарья Буймова

сша, в мире, камала харрис, дмитрий песков, павел зарубин, китай, россия