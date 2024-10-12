https://ria.ru/20241012/kevorkova-1977737515.html
Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено
Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено - РИА Новости, 12.10.2024
Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено
Следствие по уголовному делу в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма завершено, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:35
2024-10-12T14:35
2024-10-12T14:35
происшествия
цар
надежда кеворкова
орхан джемаль
талибан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
оон
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма завершено, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов. "Вчера мы были в СИЗО у Надежды Кеворковой*. Надежде наконец предъявили обвинение в окончательной редакции, следствие по делу завершено. На следующей неделе мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела. Полагаю, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html
https://ria.ru/20241012/dud-1977715927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон
Происшествия, ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, Талибан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ООН
Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено
Следствие по делу журналистки Кеворковой об оправдании терроризма завершено
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма завершено, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов.
"Вчера мы были в СИЗО у Надежды Кеворковой*. Надежде наконец предъявили обвинение в окончательной редакции, следствие по делу завершено. На следующей неделе мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела. Полагаю, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства.
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля
в ЦАР
летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана
"** в тексте, размещенном в Telegram-канале в 2021 году.
Вину она не признает. Росфинмониторинг
в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Движение находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность