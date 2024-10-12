https://ria.ru/20241012/kevorkova-1977737515.html

Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено

Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено - РИА Новости, 12.10.2024

Следствие по делу журналистки Кеворковой* завершено

Следствие по уголовному делу в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма завершено, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:35

2024-10-12T14:35

2024-10-12T14:35

происшествия

цар

надежда кеворкова

орхан джемаль

талибан

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

оон

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следствие по уголовному делу в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма завершено, сообщил РИА Новости ее адвокат Калой Ахильгов. "Вчера мы были в СИЗО у Надежды Кеворковой*. Надежде наконец предъявили обвинение в окончательной редакции, следствие по делу завершено. На следующей неделе мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела. Полагаю, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу", - рассказал собеседник агентства. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в ее Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в тексте, размещенном в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признает. Росфинмониторинг в мае внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241011/ulitskaya-1977639194.html

https://ria.ru/20241012/dud-1977715927.html

цар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, талибан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оон