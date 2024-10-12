https://ria.ru/20241012/kazan-1977715627.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.10.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:24
2024-10-12T09:24
2024-10-12T10:13
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — уточнили в ведомстве.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20240905/ogranicheniya-1794409675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов