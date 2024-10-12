Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 12.10.2024 (обновлено: 10:13 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/kazan-1977715627.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.10.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T09:24
2024-10-12T10:13
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — уточнили в ведомстве.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20240905/ogranicheniya-1794409675.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, международная организация гражданской авиации
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация.
«
"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — уточнили в ведомстве.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Какие аэропорты закрыты - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2024 году на юге России
5 сентября, 15:02
 
КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоМеждународная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала