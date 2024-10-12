https://ria.ru/20241012/kazan-1977715627.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 12.10.2024

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T09:24

2024-10-12T09:24

2024-10-12T10:13

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В аэропорту Казани ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:40 мск 12 октября, сообщает Росавиация."Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — уточнили в ведомстве.Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20240905/ogranicheniya-1794409675.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, международная организация гражданской авиации