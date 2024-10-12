https://ria.ru/20241012/kamchatka-1977717802.html

На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег

На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег - РИА Новости, 12.10.2024

На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег

Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба природоохранного резервата. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:06

2024-10-12T10:06

2024-10-12T10:06

камчатка

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба природоохранного резервата. "Восьмого октября яхта вошла в охраняемую акваторию бухты Ольга, чтобы забрать туристов. Рано утром капитан подал сигнал бедствия: судно село на мель вблизи берега. Сотрудники службы охраны заповедных территорий, дежурившие на кордоне "Кроноки", оперативно эвакуировали всех пассажиров на берег с помощью моторной лодки", - говорится в сообщении. В течение трёх дней команда заповедника и частные морские суда прилагали усилия, чтобы вытащить яхту. Однако сложный рельеф дна, сильный ветер и ограниченные технические возможности не позволили освободить судно. На борту яхты остаются запасы топлива. "Сотрудники заповедника уведомили экстренные службы и привлекли дополнительные силы для спасательной операции. В настоящее время ведётся постоянный мониторинг состояния акватории в районе происшествия, а также проводится административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и оценить степень нанесения вреда окружающей среде", - сообщает пресс-служба. В связи с предстоящими сильными штормами и возможным повреждением корпуса яхты остаётся опасность разлива топлива.

https://ria.ru/20240831/yakhta-1969743733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, происшествия