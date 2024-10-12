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На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег - РИА Новости, 12.10.2024
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10:06 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/kamchatka-1977717802.html
На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег
На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег - РИА Новости, 12.10.2024
На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег
Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба природоохранного резервата. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:06
2024-10-12T10:06
камчатка
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба природоохранного резервата. "Восьмого октября яхта вошла в охраняемую акваторию бухты Ольга, чтобы забрать туристов. Рано утром капитан подал сигнал бедствия: судно село на мель вблизи берега. Сотрудники службы охраны заповедных территорий, дежурившие на кордоне "Кроноки", оперативно эвакуировали всех пассажиров на берег с помощью моторной лодки", - говорится в сообщении. В течение трёх дней команда заповедника и частные морские суда прилагали усилия, чтобы вытащить яхту. Однако сложный рельеф дна, сильный ветер и ограниченные технические возможности не позволили освободить судно. На борту яхты остаются запасы топлива. "Сотрудники заповедника уведомили экстренные службы и привлекли дополнительные силы для спасательной операции. В настоящее время ведётся постоянный мониторинг состояния акватории в районе происшествия, а также проводится административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и оценить степень нанесения вреда окружающей среде", - сообщает пресс-служба. В связи с предстоящими сильными штормами и возможным повреждением корпуса яхты остаётся опасность разлива топлива.
https://ria.ru/20240831/yakhta-1969743733.html
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60
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камчатка, происшествия
Камчатка, Происшествия
На Камчатке туристическую яхту выбросило на берег

Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника

© Фото : Кроноцкий государственный заповедник/ВКонтактеТуристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника
Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Кроноцкий государственный заповедник/ВКонтакте
Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 окт – РИА Новости. Туристическую яхту выбросило на берег в бухте Ольга Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба природоохранного резервата.
"Восьмого октября яхта вошла в охраняемую акваторию бухты Ольга, чтобы забрать туристов. Рано утром капитан подал сигнал бедствия: судно село на мель вблизи берега. Сотрудники службы охраны заповедных территорий, дежурившие на кордоне "Кроноки", оперативно эвакуировали всех пассажиров на берег с помощью моторной лодки", - говорится в сообщении.
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В течение трёх дней команда заповедника и частные морские суда прилагали усилия, чтобы вытащить яхту. Однако сложный рельеф дна, сильный ветер и ограниченные технические возможности не позволили освободить судно. На борту яхты остаются запасы топлива.
"Сотрудники заповедника уведомили экстренные службы и привлекли дополнительные силы для спасательной операции. В настоящее время ведётся постоянный мониторинг состояния акватории в районе происшествия, а также проводится административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и оценить степень нанесения вреда окружающей среде", - сообщает пресс-служба.
В связи с предстоящими сильными штормами и возможным повреждением корпуса яхты остаётся опасность разлива топлива.
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