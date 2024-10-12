https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977777028.html

Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат"

Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат" - РИА Новости, 12.10.2024

Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в... РИА Новости, 12.10.2024

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2024-10-12T21:16

2024-10-12T21:16

россия

адам кадыров

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в селе "Ахмат-Юрт" с участием Адама Кадырова, своего сына и начальника службы безопасности главы Чеченской Республики (ЧР). "Начальник службы безопасности главы ЧР Адам Кадыров провел построение личного состава курируемого им специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат"... в Ахмат-Юрте… По моему поручению Адам вручил высшую награду Чеченской Республики - Орден Кадырова… командиру подразделения Тимуру Эдилову. Он также передал личному составу служебные автомобили, закупленные на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра", - написал глава Чечни. На видео Адам Кадыров благодарит бойцов спецподразделения за безупречное выполнение поставленных перед ними задач.

https://ria.ru/20241012/alaudinov-1977763951.html

россия

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Построение бойцов СОБР "Ахмат" с участием Адама Кадырова Глава Чечни опубликовал видео построения бойцов СОБР "Ахмат" с участием Адама Кадырова. 2024-10-12T21:16 true PT1M52S

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Наталья Макарова

россия, адам кадыров, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)