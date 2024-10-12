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Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат" - РИА Новости, 12.10.2024
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21:16 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977777028.html
Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат"
Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат" - РИА Новости, 12.10.2024
Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T21:16
2024-10-12T21:16
россия
адам кадыров
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в селе "Ахмат-Юрт" с участием Адама Кадырова, своего сына и начальника службы безопасности главы Чеченской Республики (ЧР). "Начальник службы безопасности главы ЧР Адам Кадыров провел построение личного состава курируемого им специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат"... в Ахмат-Юрте… По моему поручению Адам вручил высшую награду Чеченской Республики - Орден Кадырова… командиру подразделения Тимуру Эдилову. Он также передал личному составу служебные автомобили, закупленные на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра", - написал глава Чечни. На видео Адам Кадыров благодарит бойцов спецподразделения за безупречное выполнение поставленных перед ними задач.
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353
60
Построение бойцов СОБР "Ахмат" с участием Адама Кадырова
Глава Чечни опубликовал видео построения бойцов СОБР "Ахмат" с участием Адама Кадырова.
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россия, адам кадыров, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Россия, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат"

Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения "Ахмат" в Ахмат-Юрте

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео построения спецподразделения специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в селе "Ахмат-Юрт" с участием Адама Кадырова, своего сына и начальника службы безопасности главы Чеченской Республики (ЧР).
«
"Начальник службы безопасности главы ЧР Адам Кадыров провел построение личного состава курируемого им специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат"... в Ахмат-Юрте… По моему поручению Адам вручил высшую награду Чеченской Республики - Орден Кадырова… командиру подразделения Тимуру Эдилову. Он также передал личному составу служебные автомобили, закупленные на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра", - написал глава Чечни.
На видео Адам Кадыров благодарит бойцов спецподразделения за безупречное выполнение поставленных перед ними задач.
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РоссияАдам КадыровРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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